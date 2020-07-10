期貨商論壇／義隆期 均線上揚
義隆（2458）為NB觸控IC設計廠，新冠疫情帶動全球遠距辦公、線上教學的需求大增，帶動Chromebook教育機種需求爆發，加上消費性NB與商用NB機種客戶的拉貨動能強勁。儘管市場擔心2020年全球NB出貨量受到新冠疫情影響將下滑，但因居家辦公、線上教學的龐大商機，下半年不看淡。
在全球NB關鍵IC零組件供料吃緊之際，義隆憑藉其在Touch PAD等相關模組重要零組件的掌握度，及與上游IC晶圓代工與封測產能的有效調整能力，在美系HP、Dell、中國Lenovo、台灣宏碁、華碩等全球五大NB品牌，持續提高NB相關IC市占率。
由技術面看，觀察日線，義隆期貨日前長紅再次突破盤整區間，加上目前短中長期均線皆上揚，建議投資人以相對樂觀的情緒看待後市。
股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。
（國票期貨提供）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言