期貨商論壇／義隆期 均線上揚

義隆（2458）為NB觸控IC設計廠，新冠疫情帶動全球遠距辦公、線上教學的需求大增，帶動Chromebook教育機種需求爆發，加上消費性NB與商用NB機種客戶的拉貨動能強勁。儘管市場擔心2020年全球NB出貨量受到新冠疫情影響將下滑，但因居家辦公、線上教學的龐大商機，下半年不看淡。

在全球NB關鍵IC零組件供料吃緊之際，義隆憑藉其在Touch PAD等相關模組重要零組件的掌握度，及與上游IC晶圓代工與封測產能的有效調整能力，在美系HP、Dell、中國Lenovo、台灣宏碁、華碩等全球五大NB品牌，持續提高NB相關IC市占率。

由技術面看，觀察日線，義隆期貨日前長紅再次突破盤整區間，加上目前短中長期均線皆上揚，建議投資人以相對樂觀的情緒看待後市。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。

（國票期貨提供）