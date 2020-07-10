台指期漲多 短打為宜

股期雙市昨（9）日開高震盪，指數齊步再創波段高點；分析師表示，現階段期現貨實質逆價差略為擴大，但外資淨多單小幅增加148口至3.4萬口，展望盤勢，近期市場資金充裕，台指期可正面看待，但波段漲幅已高，操作宜以短線為主。

現貨與期貨行情走勢方面，周三疫情持續惡化，美國新增確診爆逾6萬例，刷單日新高峰紀錄，所幸聯準會官員舒緩華爾街一些緊張情緒，白宮經濟顧問也表示，經濟數據顯示美國經濟正在急劇復甦。周三美股四大指數全面上漲，美股科技股走揚，帶動台股早盤向上衝高，一度大漲百點、創30年新高，雖盤中遭遇獲利了結賣壓，但加權股價指數終場依舊上漲22點收12,192點，台指期則是收漲21點至12147點，成交口數約11.2萬口。

權值股來看，台積電（2330）及大立光漲逾1%，僅鴻海較弱勢，下跌近2%，整體盤面仍以電子及生技族群較為強勢。價差方面，扣除掉預估除息點數34點，期現貨實質逆價差由5點擴大至10點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超61億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,511口至14,114口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加148口至34,478口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是增加870口至2,328口。

永豐期貨指出，台股近期漲幅收斂，但資金行情依舊，新台幣升值趨勢未變，短期整理後，仍有機會再攻高；而隨著各家營收陸續公布，投資人可留意表現績優個股，待指數拉回時布局。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選偏多不變，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股創高後賣壓再度出籠，但在目前5日均線不破，以及新台幣強勢依舊下，短線台股仍屬強勢多頭格局。

期貨分析師指出，整體而言，台指期續寫波段高點，短中期均線延續向上，KD和RSI指標居高，由於近期市場資金依舊充裕，全球股市多頭仍強，因此台指期仍可正面看待，但因波段漲幅已高，操作宜以短線布局為主。