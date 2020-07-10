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台郡、康控 押寶長天期

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（9）日再創12,273點逾30年新高後，尾盤漲幅縮減收小紅，台郡（6269）、康控-KY（4943）兩檔蘋概股表現優於大盤，扮演強勢指標，投資人若看好後市，可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

中國大陸618購物節銷售火爆，帶動iPhone SE2、iPhone 11拉貨動能佳，美系外資日前調高第2季整體iPhone出貨量300萬支，達4,200萬支；iPad也因遠距辦公等宅經濟商機大增，上調第2季出貨量150萬台，第3季可持續大增二成，有利相關供應鏈營運。

台郡6月營收21.0億元，月減6.0%，年增37.9%，第2季營收65.5億元，年增40.9%，優於市場預期，由於下半年手機、IT、穿戴裝置三大領域，不論既有產品或新訂單都可望有不錯良率，外資看好將推動營運爆發力。

雖然部分看壞台郡今年iPhone LCP供貨比重下滑或軟板技術不如對手，但美系外資認為，台郡加大IT天線研發能量，更是獲利考量，並會啟動5G LCP出貨，持續參與2021版iPhone軟板設計。

康控-KY因美系大廠新機出貨遞延，6月營收3.0億元，月增0.6%，年減26.6%，累計第2季營收9.2億元，較上一季持平，雖然美國客戶尚未完全復工，但真無線藍牙耳機（TWS）、汽車產品能見度已達年底，第3季營運可望進一步成長，下半年優於上半年表現。權證發行商建議，如果看好後市，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜先設好停利停損。

iPhone 營收 台郡

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