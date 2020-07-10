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帆宣、弘塑 認購搶鏡

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
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在疫情對產業的影響逐步淡化後，台積電、美光、華邦等擴廠投資將持續進行，所衍生的商機可望讓帆宣（6196）、弘塑（3131）等半導體設備材料族群訂單成長，其股價近周也隨相關題材重新浮上檯面而走高表態。

帆宣是半導體大廠自動化供應系統配管工程、爐管設備、雙氧水等供應商，因半導體製程走向極紫外光技術，帆宣可望受惠台積電5奈米導入EUV製程，下半年營運動能強勁。

此外，帆宣與系統大廠西門子簽署合作意向書，共同開發整合人工智慧與擴增實境技術的廠務維運監控系統，提供更完善詮釋工業4.0的解決方案，有助於爭取半導體廠的智慧工廠廠務工程相關訂單，營運將增加新的成長動能。

整體來看，帆宣今年的訂單交期至2021年初，法人預估目前在手訂單金額維持高檔水位，能見度高，下半年營收可望逐季成長，全年挑戰雙位數成長。

弘塑受疫情干擾影響，上半年營運動能弱化，但隨著中國疫情逐漸獲得控制，營運動能有望下半年重啟，尤可留意的是，在半導體大廠今年資本支出未刪減下，使弘塑今年營運續有表現空間。

弘塑除了受惠台積電資本支出維持150億至160億美元帶動，日月光、力成、京元電子等封裝測試同步擴充產能，對濕製程設備需求增加，中國加速本土半導體業者及設備廠發展，弘塑耕耘中國市場多年，其在地化生產成為切入中國市場的關鍵，未來可望顯著受惠中國去美化政策。

弘塑指出，經過調整，疫情造成的影響現在已逐漸克服，零組件的交期已逐漸恢復正常，運費上漲幅也趨降，可說最令人擔心的狀況應已過去。

權證發行商建議，看好帆宣、弘塑後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。

弘塑 半導體 台積電

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