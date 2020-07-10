中美晶、環球晶 四檔靚

隨資金潮效應持續發酵，近來市場買盤轉向太陽能族群，激勵股價強力補漲。昨（9）日中美晶（5483）終場大漲3.4%、收106元，再創波段反彈新高；環球晶（6488）則上漲1.5%、收433.5元，連動相關認購權證全面收漲。

資金潮效應推升近來台股一路創高走揚，各類股健康輪漲，其中太陽能族群，由於中美晶、環球晶由於公布6月營收表現，紛紛創下近月高點，激勵市場買盤進場加持，拉動股價勢盛，成為市場吸睛標的。

中美晶6月合併營收55.13億元，月增17.7%，年減4.2%，是三個月來高點，其中太陽能產品營收4.51億元，月增率28.7%；環球晶圓6月合併營收50.62億元，月增16.8%，年減1.2%，也是一年來高點。

中美晶說，在太陽能市況部分，防疫的封鎖政策導致許多電廠建設與發展陷入停滯，也使得太陽能、電池儲能等需求下跌，但隨綠電政策的發展，台灣再生能源發電占比有逐漸增加趨勢。

展望未來，環球晶表示，客戶會優先消耗上半年建立的安全庫存，拉貨力道可能稍微減緩，但長期的產業潮流仍將正向發展，主產品晶圓在5G、邊緣運算、物聯網與工業4.0等創新科技將持續帶動發展。

市場法人則指出，太陽能產業今年下半年的動能回升，主要還是以政策推動太陽能模組內需增加為主，去年以來確實已有不少國內大型太陽能模組及系統廠受惠內需成長，後市產業回升仍值得期待。

元大證券金融交易部建議，看好中美晶、環球晶等個股後市股價表現的投資人，可透過認購權證參與布局。挑選標準，則以價內外5%以內、距到期日超過四個月以上等條件為主，短線多次操作。