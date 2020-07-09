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期貨商論壇／生技期 伺機布局

經濟日報 / 記者 王皓正整理

新冠肺炎疫情在全世界迅速的擴散，讓全球經濟受到劇烈的影響，各國股市大幅波動，造成整體產業結構的改變。而現在新冠肺炎的影響尚未消弭，全球的確診病例已經突破1,150萬例，美國的確診病例已經高達290萬例。也是因為疫情的原因，讓生技醫療防疫為主的產業成為市場的焦點話題。

臺灣期貨交易所於6月8日上市「臺灣生技期貨」及「臺灣永續期貨」，其中，臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，具代表性且波動性高，有潛在避險及交易需求，為市場熱門話題，可提供新的交易選擇及產業風險管理工具。期貨合約價值為契約乘數為每點新台幣50元，因此指數的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨7日雖然以長黑跌破5日線及10日線，不過昨（8）日已經重新站回所有均線之上、維持上升趨勢，多方格局尚未被破壞，建議投資人可以中性偏多看待臺灣生技期貨。（元富期貨提供）

臺灣期貨交易所 生技 灣生

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