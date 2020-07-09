期貨商論壇／亞光期 緊盯年線

最近大立光止跌回升，帶動整個光學族群，各擁題材輪番上陣，整個光學產業都處於上升階段。

亞光（3019）7日除息股利2元，但受6月營收月增達14.6億元，月增20.2%，連續四個月回升，所以除息當天直接長紅回填股價，而且是在均線糾結的區間做帶量突破，加上昨（8）日的紅K，亞光也一舉衝破3月中旬以來的拉回整理行情。

亞光的上漲，其實也歸功於海外市場布局，亞光近年全力擴大在東南亞的生產，在緬甸、菲律賓都有生產的專門基地，近年因美中貿易戰因素，需減少在中國大陸生產的比重，亞光也能搭上去中國化商品的列車，包括瞄準器、雷射測距、數位相機、影像感測模組等產品，都可以藉由緬甸的工廠來供應。

當然美股最近走多也是關鍵因素，電動車大廠TESLA最近也是美股多頭領頭羊，電動車出貨創高，壓下其他傳統車廠，身為TESLA車載鏡頭的主力廠亞光，也有望下半年營收攀高，讓亞光股價帶量上攻。

展望未來的亞光，要留意股價能否持續撐在年線之上，下降中的年線遲早會給股價產生壓力，投資人也應留意未來疫情的發展。（群益期貨提供）