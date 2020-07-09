聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／亞光期 緊盯年線

經濟日報 / 記者 王皓正整理

最近大立光止跌回升，帶動整個光學族群，各擁題材輪番上陣，整個光學產業都處於上升階段。

亞光（3019）7日除息股利2元，但受6月營收月增達14.6億元，月增20.2%，連續四個月回升，所以除息當天直接長紅回填股價，而且是在均線糾結的區間做帶量突破，加上昨（8）日的紅K，亞光也一舉衝破3月中旬以來的拉回整理行情。

亞光的上漲，其實也歸功於海外市場布局，亞光近年全力擴大在東南亞的生產，在緬甸、菲律賓都有生產的專門基地，近年因美中貿易戰因素，需減少在中國大陸生產的比重，亞光也能搭上去中國化商品的列車，包括瞄準器、雷射測距、數位相機、影像感測模組等產品，都可以藉由緬甸的工廠來供應。

當然美股最近走多也是關鍵因素，電動車大廠TESLA最近也是美股多頭領頭羊，電動車出貨創高，壓下其他傳統車廠，身為TESLA車載鏡頭的主力廠亞光，也有望下半年營收攀高，讓亞光股價帶量上攻。

展望未來的亞光，要留意股價能否持續撐在年線之上，下降中的年線遲早會給股價產生壓力，投資人也應留意未來疫情的發展。（群益期貨提供）

亞光 期貨交易

延伸閱讀

台積電題材外資買單 勝一除息首日漲停

高鐵除息首日 填息率近五成

特斯拉股價狂飆 相關概念股歡騰

不只0050！7月38檔ETF除息 最高配息率5％

相關新聞

瑞昱、立積 認購來電

新冠肺炎疫情帶動遠距需求持續增溫，不僅WiFi ROUTER需求提升，另外在WiFi 5升級至WiFi 6後，頻段增加及...

期貨商論壇／亞光期 緊盯年線

最近大立光止跌回升，帶動整個光學族群，各擁題材輪番上陣，整個光學產業都處於上升階段。

期貨商論壇／生技期 伺機布局

新冠肺炎疫情在全世界迅速的擴散，讓全球經濟受到劇烈的影響，各國股市大幅波動，造成整體產業結構的改變。而現在新冠肺炎的影響...

台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（8）日開高走高，指數齊步站穩12,100點；分析師表示，現階段期現貨實質逆價差收斂，但外資淨多單減碼1,92...

全民權證／智邦 挑價內外15％

智邦（2345）上半年營運雖受疫情影響，美系客戶庫存去化較緩慢，使企業與資料中心客戶需求較弱、影響營收成長幅度。

全民權證／嘉基 布局長天期

嘉基（6715）受惠於遠距辦公與視訊帶動Thunderbolt3高速傳輸線出貨量增，加上伺服器光通訊傳輸需求不斷增加，下...

全民權證／穩懋 二檔有潛利

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 （3105）6月營收20.03億元，月增0.9%、年增12.7%，重回20億元大關。展望後市，穩...

欣興、臻鼎 四檔強強滾

PCB廠欣興（3037）與臻鼎-KY（4958）今年遇到新冠肺炎疫情衝擊，但上半年營收仍表現較去年同期成長。由於產業趨勢...

原相、義隆 選逾四個月

台股昨（8）日開低震盪走高，終場收漲77點，盤面上以6月營收表現亮眼的個股為多方指標，如感測晶片廠原相（3227）、觸控...

最牛一輪／聯發科走強 元富9B俏

聯發科（2454）受惠華為禁令促使中國廠商大舉採用聯發科晶片，將顯著推升聯發科基本面表現；在營運利多持續發酵下，外資最新...

全民權證／上銀 瞄準長天期

傳動元件大廠上銀（2049）自結6月合併營收達20.11億元，僅小幅年減3.5%，創11個月來新高。外資看好上銀單月營收...

全民權證／聯發科 二檔聚焦

聯發科（2454）受惠美國對華為新禁令，5G晶片異軍突起，並向台積電追單，每月追加投片量逾2萬片，涵蓋7奈米及12奈米，...

熱門新聞

炎夏可望刺激空調銷售 家電三雄大漲

不再溫吞漲！元大原油正2今起轉回近月期貨

鍾南山領軍共信-KY作先鋒 兩岸攜手抗癌症與新冠

國鼎參加生技展 可望宣布新藥研發突破性進度

大同經營權之爭 經濟部明日擬駁回變更登記申請

盼好消息！國鼎血癌二期新藥 俄羅斯臨床進度推進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。