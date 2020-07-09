台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（8）日開高走高，指數齊步站穩12,100點；分析師表示，現階段期現貨實質逆價差收斂，但外資淨多單減碼1,927口至3.4萬口，展望盤勢，雖然全球疫情依舊紛擾，但主要國家救市不斷，資金行情並未停歇，台指期後勢仍可期待。

現貨與期貨行情走勢方面，周二美國新冠疫情依舊嚴峻，拖累多州重啟經濟進度，加上白宮透露，美國已正式退出世界衛生組織，於明年7月6日起生效，市場恐慌情緒再起，VIX指數上漲，美股四大指數全面拉回，而亞股昨天普遍小跌，但台股開低走高，在IC設計及生技族群領軍下，台股終場上漲77點收12,170點。權值股來看，台積電（2330）盤中最高來到342.5元，終場上漲2.5元收341元，鴻海平盤收87元，大立光下跌50元收4,355元。

期貨部分，雖然美股周二漲多拉回，不過在電子權值力挺下，台指期昨天買氣再度增溫，終場台指期上漲97點，以12,125點作收，成交口數10.3萬口。價差方面，扣除掉預估除息點數39點，期現貨實質逆價差由19點收斂至5點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超33億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加390口至11,603口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,927口至34,330口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則是減少1,306口至1,458口。

永豐期貨指出，台股目前位階為歷史相對高點，加上正乖離率相對高，短期獲利了結賣盤可能出現，但資金行情仍旺，新台幣呈升值格局，美股下跌台股卻不受影響，短期整理後，仍有機會再攻高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步作空，自營商期權中性偏多，月選呈現偏多，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，昨日櫃買指數和摩台指雙雙拉高，目前在台股電強金弱態勢不變下，台股仍以震盪偏多格局看待。

期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天漲勢再起，終場並再創波段新高；展望盤勢發展，雖然全球疫情依舊紛擾，但主要國家救市不斷，資金行情並未停歇，台指期後勢仍可期待。