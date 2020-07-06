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【大學鍊金術1】台大推學士榮譽學程 寫論文提升學位含金量

元大期以客戶為中心 獲國家品牌玉山五大獎

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

元大期貨（6023）身為台灣期權領導品牌，長期深耕國內外期權市場，今年再度榮獲國家品牌玉山獎，一舉奪下「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌」以及「最佳產品」多項大獎，最佳產品類更是以顧問智能產品、元大牛熊權以及差價契約（CFD）包辦三個大獎，展現元大期貨在產品的推展以及金融創新發展實力，雙雙獲得評審與市場的肯定。

元大期貨總經理周筱玲表示，響應主管機關推動金融創新與Fintech的發展政策，元大期貨秉持金融創新的精神，積極打造以金融智能生態系為核心，運用行動通訊、社群媒體、大數據、雲端科技等技術，由淺入深在「智能交易」領域提供不同類別客戶需求，包含專業觀點評論、雲端策略平台、即時推播系統、盤中投資晴雨表、交易關鍵指標追蹤、多元策略績效管理、線上影音教學等，透過元大智能網打造一站式的線上平台，除了強化投資人便利性，更提升交易績效表現與風險控管，持續打造訂閱經濟的服務版圖。

周筱玲指出，今年金融市場受到疫情影響，行情多空變化不易掌握，也突顯線上工具與客戶互動的即時性，為讓投資人輕鬆掌握行情動態，元大提供顧問會員「Line Notify服務」，透過時下使用普及率最高的LINE做為傳訊載體，配合元大期貨顧問團隊精心開發出的智能交易策略，第一時間將智能策略的交易訊號，即時發送至訂閱會員的手中，透過嚴謹的程式邏輯以及明確多空點位，能高效輔助投資人研判行情動態，進而制定有效的交易決策，顯示運用大數據運算的智能推播相較於投資人的主觀意識判斷，更趨穩定。

而元大期貨身為期貨業領導品牌，公司積極推廣交易智能化，持續研發金融與科技結合的智能產品與服務，致力提供客戶最優質完整的金融科技體驗。

元大 期貨

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