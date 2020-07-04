台達電、台光電 四檔熱

台股昨（3）日延續強勢格局，指數跳空開高一舉站上11,900點，盤面上台達電（2308）、台光電（2383）各挾題材，股價終場分別走揚2.42%及2.46%，同步帶動權證交投熱絡。

新冠肺炎疫情帶動伺服器、NB及PC、電競相關產品需求暢旺，台達電營運擺脫第1季谷底，5月營收達235.84億元，小幅年減3.9%，累計前五月合併營收達1,025.6億元，年增0.4%。法人預期，台達第2季合併營收可望較第1季成長20%以上。

展望本季，儘管全球新冠肺炎疫情仍延燒，且中美關係緊張，但公司認為，第3季整體營運仍將優於第2季。美系外資日前也出具最新報告，看好台達電掌握PC、5G、PS5等五大引擎加持，獲利表現有望再上層樓，上修目標價至200元。

台光電今年以來受惠網通產品需求佳，及HDI PCB用基材、智慧型手機用基材保持高市占，前五月營收達101.36億元，創歷史同期新高。

法人看好，台光電在5G智慧手機材料的市占率會比4G智慧手機材料更提升，加上客戶出貨時程不變，下半年旺季表現可期。

富邦證券表示，看好台達電、台光電後市營運的投資人，可挑選價內外15%以內，且有效天期在三個月以上的權證，伺機參與行情。