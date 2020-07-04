台積、大立光 選90天期

手機大廠蘋果下半年將推出新機，有望帶動相關供應鏈的蘋概股業績，法人紛紛點名布局蘋概股。大立光（3008）、台積電（2330）將於下周、下下周舉行法說會，投資人可先用權證事先布局法說會行情。

法人預期，下半年蘋果鏈訂單除旺季來臨外，新台幣匯率走強也吸引國際資金登「台」，都有利於這兩大權值股表現，本周已吸引內、外資法人進場布局，台積電股價連日走強，站上各期均線，大立光也見突破均線麻花糾結困境。

台股電股價3日向上挑戰330元大關，先前有機構法人認為，台積電面臨需求不確定性、海思訂單流失，而下修其2021年每股盈餘預估值，使得台積電股價陷入橫盤整理。不過，近來已有機構法人為其平反，強調台積電2021年的能見度在海思遭封殺後持續改善，因此將2020、21年預估獲利分別上修1.8%與13.2%，並認為市場共識仍有上修空間，原因是公司接單穩健。

鏡頭龍頭廠大立光近期在玉晶光股價狂飆帶動下，買盤也見回溫跡象。法人表示，新冠肺炎疫情已逐漸趨緩， 對5G iPhone衝擊減緩， 預期第3季供應鏈業者將陸續出貨， 且iPhone鏡頭升級帶動產值向上， 帶動下半年營收動能回溫， 加上手機攝影高畫素趨勢未變，大立光將是主要受惠者， 因季節性旺季來臨， 調升投資建議至買進。

近期台股出現大資金行情，權值股相對較受到外資法人青睞。權證挑選以價內外10%以內，可操作天期在三個月以上。