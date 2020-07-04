下半年開始，行情由多方主導，台股持續攻高，消化上檔賣壓，計日線已連四漲，周線連三漲，盤面族群皆具表現機會，其中，創意（3443）、瑞昱（2379）等高價IC股近周輪動表態，為市場焦點。

儘管創意今年營運面臨挑戰，但隨著AI、5G等技術漸趨成熟，為半導體產業與創意帶來成長契機，加上美系客戶與中國半導體廠在晶片自製上需求的提升，仍使創意在相關領域仍有一定的發揮空間。

法人指出，在固態硬碟、無人機、Flash控制等各種應用晶片需求的加持下，創意在ASIC的出貨量將維持樂觀，營收及獲利成長可期。

整體來看，法人認為，全球客製化IC市場需求持續受終端應用多元化拉動，輔以來自品牌科技大廠自製晶片的需求居高不下，以及美中科技競爭加劇，刺激中國大陸半導體加速自主化的趨勢，讓創意有望掌握相關商機，未來營運成長依然可期。

瑞昱下半年WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片進入拉貨旺季，市場並傳出瑞昱打入特斯拉供應鏈，整體營運前景佳，法人看好股價後市仍有表現機會。

法人分析，瑞昱出晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業，去年推出管理型交換器，銷售狀況比預期佳。

車用部分，由於特斯拉在中低階車款導入車用乙太網路晶片，可望挹注瑞昱長期營運，推估車用乙太網路晶片將貢獻瑞昱2022年營收約4%。

展望今年第3季，由於部分半導體零組件庫存回補需求仍未滿足，法人預期瑞昱第3季營收將季增高個位數百分比，第4季營收將回到淡季水準。

權證發行商建議，看好創意、瑞昱後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。