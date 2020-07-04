聽新聞
test
0:00 / 0:00
創意、瑞昱認購發燒
下半年開始，行情由多方主導，台股持續攻高，消化上檔賣壓，計日線已連四漲，周線連三漲，盤面族群皆具表現機會，其中，創意（3443）、瑞昱（2379）等高價IC股近周輪動表態，為市場焦點。
儘管創意今年營運面臨挑戰，但隨著AI、5G等技術漸趨成熟，為半導體產業與創意帶來成長契機，加上美系客戶與中國半導體廠在晶片自製上需求的提升，仍使創意在相關領域仍有一定的發揮空間。
法人指出，在固態硬碟、無人機、Flash控制等各種應用晶片需求的加持下，創意在ASIC的出貨量將維持樂觀，營收及獲利成長可期。
整體來看，法人認為，全球客製化IC市場需求持續受終端應用多元化拉動，輔以來自品牌科技大廠自製晶片的需求居高不下，以及美中科技競爭加劇，刺激中國大陸半導體加速自主化的趨勢，讓創意有望掌握相關商機，未來營運成長依然可期。
瑞昱下半年WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片進入拉貨旺季，市場並傳出瑞昱打入特斯拉供應鏈，整體營運前景佳，法人看好股價後市仍有表現機會。
法人分析，瑞昱出晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業，去年推出管理型交換器，銷售狀況比預期佳。
車用部分，由於特斯拉在中低階車款導入車用乙太網路晶片，可望挹注瑞昱長期營運，推估車用乙太網路晶片將貢獻瑞昱2022年營收約4%。
展望今年第3季，由於部分半導體零組件庫存回補需求仍未滿足，法人預期瑞昱第3季營收將季增高個位數百分比，第4季營收將回到淡季水準。
權證發行商建議，看好創意、瑞昱後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言