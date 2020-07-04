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全民權證／鈺太 瞄準價內外20%
微機電(MEMS)麥克風廠鈺太(6679)受惠筆電用的MEMS麥克風出貨動能持續提升，加上新增遊戲機客戶，推升6月營收再創歷史新高，帶動第2季營達4.3億元，創下單季次高。
法人看好，鈺太下半年仍有旺季，加上目前語音介面產品逐步推出，都需要MEMS麥克風。鈺太也是日系遊戲機大廠MEMS麥克風晶片獨家供應商，隨著疫情帶動遊戲機大賣，法人估，下半年遊戲機出貨量將持續放大，使得鈺太高階MEMS麥克風晶片出貨量將出現雙位數成長。
看好鈺太後市營運動能的投資人，可挑選價內外20%內且長天期的權證，如鈺太兆豐01購01、鈺太兆豐01購02，伺機布局。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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