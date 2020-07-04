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全民權證／緯創利多 押價外15%
緯創（3231）近期受到機構法人調高目標，目標價上看40元之上，主要是看好三大因素，分別是受惠中印緊張局勢、第3季筆電出貨量可望優於預期、新冠肺炎疫情下商用伺服器獲益。
另也有法人考量緯創積極朝Non-PC領域發展，效益將陸續開花結果，給予緯創買進的投資評等。緯創積極布局5G相關產品，且智慧裝置出貨量及良率拉升，印度廠持續進行產能擴充，在經濟規模推升下，有助緯創整體獲利改善，有利評價提升，投資建議維持買進。
看好緯創下半年營運的投資人，可布局價外15%以內，可操作天期在100天以上的權證 。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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