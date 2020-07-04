全民權證／祥碩犀利 挑長天期

祥碩（5269）搭上中國供應鏈去美化趨勢，加上超微（AMD）將推新一代處理器，後市營運備受市場期待。

美系外資指出，蘋果新筆電採用自家晶片，有助於祥碩USB控制器出貨提升，推估祥碩今、明年來自蘋果的營收比重可分別達到10%、15%。

此外，中國大陸加速去美化，推動晶片自製化，祥碩的傳輸介面晶片獲得陸廠採用，加上祥碩明年針對PCIe Gen 4推出Packet Switch，平均單價超過100美元，預估祥碩今、明年來自大陸的收入也將大幅成長15%、20%。

看好祥碩後市營運表現的投資人，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外10%以內的權證。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）