快訊

美參眾兩院共識通過「香港自治法」 將送交川普簽署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 慎防回檔

經濟日報 / 記者王皓正整理

美國新冠肺炎疫情惡化，全美14個州在6月的確診病例翻倍，華府專家福西更指美國抗疫方向錯誤，警告如疫情持續惡化，美國或會演變成日增10萬例病例的情況，加州、德州、佛羅里達州等最少16州，都已暫停解封。不只是美國，中國大陸北京也出現大規模本土案例，日本也在6月底出現單日確診100例情況。疫情陰霾未能掃除，資金再度移項避險商品，金價順勢推升。

除避險需求推升，各國央行寬鬆貨幣政策刺激經濟也成為推升金價助力。今年初新冠病毒爆發，各國央行為了挽救經濟紛紛推出極寬鬆貨幣政策。美國與英國將利率調整至接近0%，紐西蘭與澳洲將利率調降至0.25%，此一利率水準是這兩國歷史最低的利率水準。

此外，行情總是在樂觀中轉空，近期黃金走揚，大部分市場分析皆看好其後勢表現，有些分析更表示金價有機會上看3,000美元，市場過度樂觀看待金價後市反而不是件好事。無近憂必有遠慮，金價慎防過熱回檔。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 疫情 期貨交易

延伸閱讀

搶先田馥甄！周興哲解封北高雙蛋開唱第一人

新冠肺炎疫情嚴峻 珍妮佛安妮絲頓加入呼籲戴口罩！

WHO：中東解封 新冠肺炎疫情處在臨界點

協助索馬利蘭抗疫及蝗災 我捐15萬片口罩及百公噸白米

相關新聞

台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（2）日震盪走高，指數齊步漲逾百點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單加碼2,965口至3.6萬口...

期貨商論壇／網家期 短線偏多

網家（8044）昨（2）日漲停鎖住，同時也突破今年5月底整理以來的壓力區，成交量約為5日均量的一倍，有價漲量增的態勢。另...

期貨商論壇／黃金期 慎防回檔

美國新冠肺炎疫情惡化，全美14個州在6月的確診病例翻倍，華府專家福西更指美國抗疫方向錯誤，警告如疫情持續惡化，美國或會演...

最牛一輪／宏捷科吸睛 富邦9B叫好

宏捷科（8086）受資金青睞，交投轉趨熱絡，挑戰上檔百元關卡；法人指出，疫情衝擊手機銷售，不利宏捷科第3季營運，但因中國...

全民權證／元大台灣50 選價平

靠著高股息殖利率和外資回補，台股本波反彈已接近前波高點，從低點反彈的修復力十足。在這種外資回補的行情中，權值股輪流吃香，...

權證／信邦、嘉澤 四檔聚焦

時序進入下半年，法人也開始調整持股 ，針對下半年業績表現可望成長或攀高者布局，其中，法人看好連接器線廠信邦（3023）與...

全民權證／中美晶 瞄準逾100天

5G全面啟動推升記憶體行情，加上防疫促成居家辦公風潮，數據中心伺服器需求連帶增溫，中美晶（5483）等矽晶圓供應鏈營運可...

全民權證／玉晶光 挑價內外10%

蘋果新機即將面市，激勵近期蘋概股走勢亮眼，其中鏡頭廠玉晶光（3406）6月以來股價走勢強勁，昨（2）日大漲20元、收75...

權證／智原、創意 押長天期

台股昨（2）日開高收高，終場大漲101點、收11,805點，創本波反彈新高。盤面上，多頭軍心大振，其中尤以IC設計股表現...

權證／網家、鈊象 認購搶鏡

台股在熱錢匯聚加上除權息行情火熱下，股價驚驚漲，加權指數昨（2）日突破6月11日的高點11,711，站上11,800關卡...

全民權證／微星 選逾100天期

微星（2377）產能滿載，並將持續擴產；在基本面展望樂觀下，微星近月持續為法人青睞，昨（1）日帶量轉強攻上112元，近周...

全民權證／可成 兩檔錢景亮

可成（2474）受惠股東會釋出佳音，激勵股價昨（1）日跳空上漲，早盤一度大漲6.9%，站上年線，不過午盤過後遇到調節壓力...

熱門新聞

大同改選恐翻盤？經濟部限5日內補股東會紀錄

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

台股衝高 南亞科、華邦電、創見3檔同步邁向填息

主管機關說話 大同股價強力翻紅

大同全額交割竟然爆量長紅 神秘買盤來自這裡

台股衝過前波高點 維持多頭格局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。