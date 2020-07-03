期貨商論壇／黃金期 慎防回檔

美國新冠肺炎疫情惡化，全美14個州在6月的確診病例翻倍，華府專家福西更指美國抗疫方向錯誤，警告如疫情持續惡化，美國或會演變成日增10萬例病例的情況，加州、德州、佛羅里達州等最少16州，都已暫停解封。不只是美國，中國大陸北京也出現大規模本土案例，日本也在6月底出現單日確診100例情況。疫情陰霾未能掃除，資金再度移項避險商品，金價順勢推升。

除避險需求推升，各國央行寬鬆貨幣政策刺激經濟也成為推升金價助力。今年初新冠病毒爆發，各國央行為了挽救經濟紛紛推出極寬鬆貨幣政策。美國與英國將利率調整至接近0%，紐西蘭與澳洲將利率調降至0.25%，此一利率水準是這兩國歷史最低的利率水準。

此外，行情總是在樂觀中轉空，近期黃金走揚，大部分市場分析皆看好其後勢表現，有些分析更表示金價有機會上看3,000美元，市場過度樂觀看待金價後市反而不是件好事。無近憂必有遠慮，金價慎防過熱回檔。（凱基期貨提供）

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