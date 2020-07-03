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期貨商論壇／網家期 短線偏多

經濟日報 / 記者王皓正整理

網家（8044）昨（2）日漲停鎖住，同時也突破今年5月底整理以來的壓力區，成交量約為5日均量的一倍，有價漲量增的態勢。另外，網家昨日長紅站上去年11月以來頭肩底型態的頸線，短線有底部型態，若接下來幾天網家股價未跌破昨日長紅K線低點之下，短期底部型態將確認。

疫情帶動網購宅商機，網家旗下PChome 24h購物攜手工業技術研究院推出AI智能穿搭推薦功能，結合大數據分析與人工智慧（AI）應用，提供相似商品、建議搭配分類。消費者採購行為逐漸轉往線上通路，因網購可快速宅配到府、資訊透明且購買便利。

網家2019年合併營收達388.8億元，年增12.4%，再創歷年新高；每股純益（EPS）1.39元，顯示過去兩年的投資布局已開始展現成果。

技術面上，網家期剛突破頸線，短線可進場偏多，停損設於昨日低點，另外，2018年至2019年中整理區間之壓力有待網家期的突破，不然仍是網家期上漲的壓力。（康和期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

網家

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