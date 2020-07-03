快訊

美參眾兩院共識通過「香港自治法」 將送交川普簽署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期 外資加碼多單

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（2）日震盪走高，指數齊步漲逾百點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單加碼2,965口至3.6萬口，展望盤勢，由於美國聯準會（Fed）與白宮救市態度積極，加上台股除權息行情不弱，短線台指期延續正面氛圍。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三繼續呈現漲跌互見，其中個股方面主要由尖牙股走揚，帶動NASDAQ指數繼續衝高，以0.95%漲幅作收，但其他消費性個股偏軟拖累道瓊指數收黑。

台股昨天早盤震盪走揚，而陸港股市現貨開盤後強勢向上走揚，激勵台股買盤持續進駐，終場加權指數上漲101點至10,805點。

期貨部分，由於蘋概權值台積電（2330）、大立光等引領漲勢，日月光漲幅更接近7%；傳產族群則由汽車與橡膠類股力挺，金融族群亦漲多跌少；終場台指期上漲151點，以11,695點作收，成交口數約9.2萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至110.14點，電子期逆價差縮至4.97點，金融期逆價差縮至9.21點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超29億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,334口至9,975口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,965口至3.6萬口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少4,326口至1,251口。

永豐期貨指出，台股昨天權值股普遍收高，激勵台股突破6月11日以來的前波高點，其中尤以台積電、中華電、台塑化、大立光均以1%以上高漲幅作收，現階段台積電回神再度重回台股攻高要角，後續類股可持續觀察台積電以及電信三雄的延續動能。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多格局，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股三角收斂後往上突破，目前在電強金弱態勢不變，以及5日均線不破下，台股呈現震盪偏多格局。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天連收第三根紅K棒，並寫下波段新高；展望盤勢發展，雖然美國疫情雖然攀升，但Fed與白宮救市態度積極，加上近日台股除權息行情表現不弱，短線台指期氛圍延續正面。

台股 台積電 台指期

延伸閱讀

台積電推動在地供應鏈升級 台灣夥伴受惠

熱錢延燒、台股收漲101.72點 三大法人買超29.79億

熱錢湧入、強力填息下台股驚驚漲 蔡鎮村：逢低布局

7月台股期指漲151點

相關新聞

台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（2）日震盪走高，指數齊步漲逾百點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單加碼2,965口至3.6萬口...

期貨商論壇／網家期 短線偏多

網家（8044）昨（2）日漲停鎖住，同時也突破今年5月底整理以來的壓力區，成交量約為5日均量的一倍，有價漲量增的態勢。另...

期貨商論壇／黃金期 慎防回檔

美國新冠肺炎疫情惡化，全美14個州在6月的確診病例翻倍，華府專家福西更指美國抗疫方向錯誤，警告如疫情持續惡化，美國或會演...

最牛一輪／宏捷科吸睛 富邦9B叫好

宏捷科（8086）受資金青睞，交投轉趨熱絡，挑戰上檔百元關卡；法人指出，疫情衝擊手機銷售，不利宏捷科第3季營運，但因中國...

全民權證／元大台灣50 選價平

靠著高股息殖利率和外資回補，台股本波反彈已接近前波高點，從低點反彈的修復力十足。在這種外資回補的行情中，權值股輪流吃香，...

權證／信邦、嘉澤 四檔聚焦

時序進入下半年，法人也開始調整持股 ，針對下半年業績表現可望成長或攀高者布局，其中，法人看好連接器線廠信邦（3023）與...

全民權證／中美晶 瞄準逾100天

5G全面啟動推升記憶體行情，加上防疫促成居家辦公風潮，數據中心伺服器需求連帶增溫，中美晶（5483）等矽晶圓供應鏈營運可...

全民權證／玉晶光 挑價內外10%

蘋果新機即將面市，激勵近期蘋概股走勢亮眼，其中鏡頭廠玉晶光（3406）6月以來股價走勢強勁，昨（2）日大漲20元、收75...

權證／智原、創意 押長天期

台股昨（2）日開高收高，終場大漲101點、收11,805點，創本波反彈新高。盤面上，多頭軍心大振，其中尤以IC設計股表現...

權證／網家、鈊象 認購搶鏡

台股在熱錢匯聚加上除權息行情火熱下，股價驚驚漲，加權指數昨（2）日突破6月11日的高點11,711，站上11,800關卡...

全民權證／微星 選逾100天期

微星（2377）產能滿載，並將持續擴產；在基本面展望樂觀下，微星近月持續為法人青睞，昨（1）日帶量轉強攻上112元，近周...

全民權證／可成 兩檔錢景亮

可成（2474）受惠股東會釋出佳音，激勵股價昨（1）日跳空上漲，早盤一度大漲6.9%，站上年線，不過午盤過後遇到調節壓力...

熱門新聞

大同改選恐翻盤？經濟部限5日內補股東會紀錄

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

台股衝高 南亞科、華邦電、創見3檔同步邁向填息

主管機關說話 大同股價強力翻紅

大同全額交割竟然爆量長紅 神秘買盤來自這裡

台股衝過前波高點 維持多頭格局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。