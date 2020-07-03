台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（2）日震盪走高，指數齊步漲逾百點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單加碼2,965口至3.6萬口，展望盤勢，由於美國聯準會（Fed）與白宮救市態度積極，加上台股除權息行情不弱，短線台指期延續正面氛圍。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三繼續呈現漲跌互見，其中個股方面主要由尖牙股走揚，帶動NASDAQ指數繼續衝高，以0.95%漲幅作收，但其他消費性個股偏軟拖累道瓊指數收黑。

台股昨天早盤震盪走揚，而陸港股市現貨開盤後強勢向上走揚，激勵台股買盤持續進駐，終場加權指數上漲101點至10,805點。

期貨部分，由於蘋概權值台積電（2330）、大立光等引領漲勢，日月光漲幅更接近7%；傳產族群則由汽車與橡膠類股力挺，金融族群亦漲多跌少；終場台指期上漲151點，以11,695點作收，成交口數約9.2萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至110.14點，電子期逆價差縮至4.97點，金融期逆價差縮至9.21點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超29億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,334口至9,975口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,965口至3.6萬口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少4,326口至1,251口。

永豐期貨指出，台股昨天權值股普遍收高，激勵台股突破6月11日以來的前波高點，其中尤以台積電、中華電、台塑化、大立光均以1%以上高漲幅作收，現階段台積電回神再度重回台股攻高要角，後續類股可持續觀察台積電以及電信三雄的延續動能。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多格局，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股三角收斂後往上突破，目前在電強金弱態勢不變，以及5日均線不破下，台股呈現震盪偏多格局。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天連收第三根紅K棒，並寫下波段新高；展望盤勢發展，雖然美國疫情雖然攀升，但Fed與白宮救市態度積極，加上近日台股除權息行情表現不弱，短線台指期氛圍延續正面。