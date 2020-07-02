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沒新籌碼也要小心！油價漲 元大原油正2卻暴跌

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
國際油價上漲，元大S&P元油正2今天卻暴跌。券商軟體
國際油價上漲，元大S&P元油正2今天卻暴跌。券商軟體

美國原油庫存下滑，國際油價翻漲，但連動遠月期貨的元大S&P原油正2（00672L）今（2）日卻暴跌11%，導致成交爆出5.8萬張，比前一天多出一倍。對此法人表示，主要是賣壓太大讓溢價收斂，和遠期表現無關；這也提醒投資人，雖然市場已經沒有新增籌碼，但隨時仍會面臨賣壓加大導致的溢價下行風險。

大S&P原油正2改買遠月期貨後，表現幾乎與近月期貨不連動，加上全額交割、延長撮合，熱度明顯比3月高峰時下滑。不過持續抱ETF的投資人仍不少，迄今還有6.7萬名股民。

國際油價連日上漲，元大S&P原油正2今天卻離奇大跌，驚動不少投資人，整個股票的走勢就像跳水一般，跌幅一直擴大到11.74%，導致成交量大增。由於即使是遠期和近期落差，也不太可能導致如此大的跌勢，使得這檔ETF又重新受到討論。

法人表示，元大S&P原油正2連結的遠月油期，不論昨日美股交易或今天亞股電子盤時段，都沒有過大的跌幅，因此ETF主要受到市場賣壓影響，溢價也跟進收斂。目前降至約123%。

值得注意過去ETF溢價收斂，大多是新增籌碼導致，對於今天為何沒有新增籌碼仍會收斂？法人說，溢價太大本即面臨隨時做收斂的風險，只是新增籌碼比較明顯，例如ETF溢價超過50%，當賣壓太大導致股價跌一成，溢價仍有40%，還是溢價過大，而對平衡價格的造市商來說，也沒有介入需要。

假若ETF大跌，是出現折價狀況，那麼造市商就會從市場買入，讓股價跌幅收斂進而貼近淨值，但目前石油ETF的狀況都是溢價太大，造市商若有籌碼應該釋出來弭平溢價，因此碰上像今天的大跌卻還溢價，理應讓賣壓盡量釋出。

而從盤後資料看，今天賣出元大S&P原油正2的前五大券商，分別為華南永昌世貿分點、第一金頭份分點、台銀鳳山分點、元大彰化分點和富邦證券總公司，賣超在千張到2,000張不等。買超則以元大-大雅、元大-小港、凱基-嘉義排前三。

元大 ETF 大S

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