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海期進入成長趨勢 永豐數位策略翻轉期貨新世代

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

新冠肺炎疫情下，激勵海外期貨商品交易大幅成長，期貨業者趁勢推動數位轉型登上影音及互動模擬平台，永豐期貨總經理林家進表示，今年前五個月海外期貨日均量大幅成長達16.9萬口創新高紀錄，市場劇烈波動帶動更多的避險與投資交易，這是期貨業翻轉數位轉型的好機會。

林家進指出，海外期貨交易進入成長趨勢，2016年日均量12.8萬口，2018年16.5萬口，去年雖略有回跌到14.6萬口，但今年一至五月已大幅成長到16.9萬口、創下新高紀錄，分析海期成長主要原因，包括複委託帶動海外投資與避險需求；市場不確定性因素增加，海期商品含蓋股市、債市、黃金、原油及原物料等，提供投資人更多運用工具；而今年各國為拯救因疫情受創的經濟採取寬鬆貨幣政策，大量資金進入金融市場造成市場波動大增，期貨避險的功能性成熟顯現，為期貨商注入拓展機會。

目前國內經營海外期貨業務有元大、凱基、永豐、富邦等共14家期貨商，過去業者專注在既有客戶服務，今年因應防疫相繼推出線上數位服務，以傳遞市場分析及行銷業務活動為主，在這一波期貨數位化中以永豐期貨表現最亮眼受矚目，該公司以整合性策略，結合社群、影音與互動模擬平台，甚至自設攝影棚推出「永豐夜夜秀」財經綜藝節目。

林家進表示，永豐期貨推出互動模擬平台，讓期貨新手提前熟悉投資環境，降低進場風險，依照商品特性做資訊與數據上的整合，參與者可以即時接收投資訊息進行互動投票、驗證自己的投資邏輯，另外，還能觀看其它優秀投資人的投票狀況，相互學習。

林家進表示，要做就做到好，永豐期貨並建置自己的專業攝影棚，從現場影音拍攝、綠幕背景活用、到專業後製，以直播方式播出每日進行期貨解盤分析，並自6月底起推出「永豐夜夜秀-『女神來踢館』」直播節目，整合期貨投資所需的資源，期望藉此突破既有框架，走出不同的道路。

期貨交易 疫情 投票

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