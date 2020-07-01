快訊

回不去的香港！港版國安法啟動抓人，七一蔓延的惡法恐慌

別再說蚊子愛叮酸性體質！醫：4特徵才是蚊子的最愛

櫃買中心公告第3季得為認購(售)權證標的證券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心7月1日公告第3季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華等166種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

所有發行人可發行標的共128種，其中第3季新增加公司有37家，包括富喬、金麗科、宜特、先進光、熱映、昇達科、同致、閎康、友華、展旺、瑞基、捷流、美琪瑪、雙美、亞泰、杰力、桂盟、先豐、應華、高技、聰泰、中連貨、中菲行、創惟、廣運、耕興、海韻電、佳邦、統新、雍智、昇佳電、金山電、千附、盛弘、大地、國統、明安。

A級發行人可發行標的共38種，其中第3季新增加公司有30家，包括和勤、豆府、鴻碩、波若威、台星科、力致、禾瑞亞、光頡、德微、聯上、聯合、東隆興、豪展、前鼎、中菲、均豪、大宇資、振曜、新潤、萬潤、日揚、系微、迅得、聚和、達爾膚、宏觀、群翊、加高、生展、愛地雅。

櫃買中心 認購

延伸閱讀

東典光電上櫃 股價一度大漲138%

東典光電掛牌上櫃大漲近130% 中籤投資人每張賺9.4萬

元大推隱波不降權證專區

全民權證／南電 挑價內外15%

相關新聞

最牛一輪／大成鋼回神 元大9B俏

大成鋼（2027）上半年因受到新冠肺炎疫情衝擊，營運表現溫吞，展望下半年，大成鋼認為，若美國疫情能夠趨於緩和，工廠運作則...

聯亞利多 選逾90天期

聯亞（3081）是光通訊相關設備供應商，將可受惠於5G基礎建設需求拉動；股價表現上，聯亞近周以月線為下檔支撐，震盪盤堅，持續挑戰上檔300元關卡。 聯亞以生產MOCVD技術的各類磊晶片為主，下游

聯發科、立積 四檔搶鏡

台灣正式進入5G世代新紀元，昨（30）日盤面上5G概念股表現亮眼，其中，半導體相關個股在5G發展中扮演相當重要的角色。在長線趨勢看俏下，權證發行商建議，投資人可以留意半導體相關的聯發科（2454）、立積（4968）等。

欣興、穩懋 認購來電

隨著中華電昨（30）日宣布5G開台，台灣正式進入5G世代新紀元，激勵昨天台股的5G概念股強勢表現，緊接著還有其他家電信業者要開台，投資人可留意5G概念股相關權證的投資機會。

全民權證／南電 挑價內外15%

南電（8046）是台塑集團內生產IC載板和PCB的子公司，也5G題材受惠股之一，昨（30）日更挾5G開台利多，強攻漲停，...

全民權證／晶技 兩檔有看頭

石英元件大晶技（3042）昨（30）日股價跳空帶量上漲5.2%，籌碼面連續兩日有自營商買盤挹注，月線收漲8.3%，股價挑...

全民權證／台表科 布局價平

台表科（6278）受惠客戶美光釋出本季樂觀財測利多，加上法人季底作帳拉抬，昨（30）日延續先前盤堅格局，終場上漲5元或4...

期貨商論壇／聯發科期 可低接

本周電信三雄都將舉行5G開台記者會，宣示下半年台灣開始由4G跨入5G高速時代，台灣開台屬於進度領先，目前市面共有五款手機...

期貨商論壇／生技期 中性偏多

本周電信三雄都將舉行5G開台記者會，宣示下半年台灣開始由4G跨入5G高速時代，台灣開台屬於進度領先，目前市面共有五款手機...

台指期 波動恐加劇

股期雙市昨（30）日開高震盪，指數齊步反彈收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，但外資淨多單減碼844口至3萬口，展...

台指期開盤11,460點 大漲97點

台指期今（30）日受美股、美期上漲激勵，開盤在11,460點，大漲97點；台積電（2330）個股期貨開盤314元，上漲2...

全民權證／台達電 選逾90天

台達電（2308）受惠筆電、伺服器、資料中心等居家辦公趨勢相關零組件出貨暢旺，第2季營收動能強，並可延續至第3季，近期吸...

熱門新聞

大同7月2日列全額交割 股價重挫跌停鎖死委賣單逾1.1萬張

交代不清！證交所公告 大同7月2日起實施全額交割

大同公司派九席董事全拿惹議 公司發布最新聲明

大同改選爭議 金管會主委說話了

重訊未能釋疑 證交所：大同列全額交割股

新聞眼／硬幹剔除對手…林郭出老招 以拖待變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。