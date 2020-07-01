櫃買中心公告第3季得為認購(售)權證標的證券

櫃買中心7月1日公告第3季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華等166種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

所有發行人可發行標的共128種，其中第3季新增加公司有37家，包括富喬、金麗科、宜特、先進光、熱映、昇達科、同致、閎康、友華、展旺、瑞基、捷流、美琪瑪、雙美、亞泰、杰力、桂盟、先豐、應華、高技、聰泰、中連貨、中菲行、創惟、廣運、耕興、海韻電、佳邦、統新、雍智、昇佳電、金山電、千附、盛弘、大地、國統、明安。

A級發行人可發行標的共38種，其中第3季新增加公司有30家，包括和勤、豆府、鴻碩、波若威、台星科、力致、禾瑞亞、光頡、德微、聯上、聯合、東隆興、豪展、前鼎、中菲、均豪、大宇資、振曜、新潤、萬潤、日揚、系微、迅得、聚和、達爾膚、宏觀、群翊、加高、生展、愛地雅。