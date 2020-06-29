全民權證／玉晶光 兩檔有看頭

今日主題：近期台股持續盤堅，盤面上各類族群快速輪動，操作難度大為增加。由於外資已高占台股市場四成比重，外資偏好力挺的族群，股價通常易漲難跌，投資人可留意外資著墨多的個股，並用權證搭便車。

2020-06-24 00:01