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全民權證／玉晶光 兩檔有看頭
光學鏡頭廠玉晶光（3406）獲兩家美系外資看好今年受惠ToF、7P鏡頭發展順利，加上非蘋陣營滲透速度加快，上修獲利預估，分別給予829元、810元目標價，帶動玉晶光股價上周三大漲7.98%，收690元新高，同步帶動權證交投熱絡。
玉晶光結算5月獲利年增73%，每股純益1.57元。法人看好第2季蘋果平價版新機銷售佳，支撐淡季營運表現。展望後市，蘋果將於下半年推出5G新機，外資預期，玉晶光7P訂單將從20%提升至25%，ToF市占從50%至60%，有助提升獲利。
看好後市營運動能的投資人，可挑選價內外20%內、長天期的權證布局，如玉晶光中信9B購02（061144）、 玉晶光中信03購01（065027）。（中信證券提供）
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