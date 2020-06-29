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全民權證／大江看旺 押長天期
大江（8436）4月與5月營收分別為7.34億及7.26億元，6月因各國陸續解封，訂單動能回升，法人預估營收可望增加。
大江目前訂單能見度約一至1.5個月，隨疫情趨緩，社會逐步回復正常型態，夏季進入公司主力機能性飲品等出貨旺季，且近期推出多款兼具美白及免疫新飲品與粉包產品。
法人表示，由於大陸市場營收占比高，大江積極於海外地區爭取如大型直銷商、零售通路、藥妝通路等國際品牌客戶訂單，第1季新增47個新客戶，由於多屬長單，明年營收可望重回過往雙位數成長表現。
看好大江後市的投資人，可挑選長天期權證，包括大江永豐9B購02（711529）、 大江元大9C購04（711469）。（永豐金證券提供）
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