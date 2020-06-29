鈊象、網家 認購帶勁

端午長假且進入酷熱的暑假，宅經濟再度被法人看好業績成長性，鈊象（3293）與網家上半年業績表現已經不錯，第3季因今年暑假延後，有機會表現較以往更佳。權證發行商說，可挑價外10%左右的認購權證參與行情。

鈊象今年前五月每股稅前盈餘達22元，公司也看好下半年業績將優於上半年表現。鈊象去年全年營收、獲利雙創下新高，每股純益28.08元，今年有機會再刷新紀錄。

法人表示，鈊象旗下遊戲在東南亞各國家幾乎都有推出，以馬來西亞貢獻業績最多，但看好越南成長性會愈來愈強；中國大陸方面，也看好當地市場，但會透過代理商推展業務。鈊象現階段雖著重東南亞市場，未來將努力進軍歐美市場，藉此擴大營運規模。連結鈊象的相關權證包括鈊象兆豐9C購02（712200）、鈊象永豐9A購02（710312）。

網家因商店街展開補貼大戰，2017年第3季起陷入虧損，2018年全年稅後虧損近10億元。不過，隨著補貼戰暫歇，商店街帶來的虧損逐步收斂，加上網家近兩年積極轉型，包括在用戶平均年齡、用戶比例、行動端等面向多方施力，帶動營收規模向上，去年全年轉虧為盈，稅後純益1.62億元，每股純益1.39元。

網家布局多元化領域，如跨境交易、跨國取得商品的企圖等，也正在發酵。對於生態圈的打造，過去兩年著墨很多，現在陸續看到收穫。

網家今年第1季合併營收107億元，首度連兩季營收達百億元規模，年增16.05%；稅後純益1.03億元，每股純益0.88元，獲利表現直逼去年全年。

網家商品強項為3C，每個類別的3C產品在線上的市占都要占到五成以上。雖毛利比較低，但其策略是把這領域市占率領先到沒人可與之角逐。未來甚至可能跨入生鮮、票券或旅遊等商品。網家相關權證有網家兆豐9C購01（711420）、網家元富9B購01（711318）。