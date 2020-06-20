欣興臻鼎 四檔強強滾

蘋果下半年將推出新機，7月將開始拉貨，法人看好相關概念股，帶動欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等股均站上短中長期均線上。權證發行商表示，若看好相關個股，可以門檻較低的權證商品做槓桿操作，介入行情。

法人分析，今年因新冠肺炎影響， 全球手機市場將出現衰退， 預期欣興手機板業務將連帶受到影響， 但歐美國家重啟經濟， 預期5G建設需求將推升ABF載板產能吃緊，預估欣興2020年營收持續成長，獲利年成長可超過一成。

整體來看，由於華為事件對載板供需變化影響轉淡， 加上歐美國家動啟經濟， 5G建設需求推升ABF載板產能需求，可望提高欣興評價。

臻鼎- KY是全球最大的PCB廠， 產品含蓋軟板和硬板。因新冠肺炎影響中國工廠停工， 加上產業進入淡季，首季營收175.12億元，年衰退9.8%，季衰退58.3%，稅後淨利8.72億元，每股純 益0.97元。目前產能利用率已回升至70%以上， 且持續擴充高階PCB軟板、硬板產能，並切入新產品Mini LED PCB，並將在11月完成合併以高頻板為主力的先豐。

權證發行商表示，投資人如果看好欣興、臻鼎-KY，可以挑選價內外15%以內，可操作天期帶100天以上的中長天期權證，伺機介入行情等。