超眾、智邦 認購吸睛

台股狹幅震盪，盤面個股輪動表現，其中，超眾（6230）、智邦（2345）等個股基本面仍有表現空間，在盤勢壓縮待變下，個股題材及評價面具吸引力，帶動交投轉趨熱絡。

超眾受惠伺服器、筆電、網通品持續出貨，未來營運將有望逐步增溫；股價表現上，超眾在盤整一段時日後，昨強收漲停價位，來到近五月高點。

受新冠肺炎疫情蔓延，企業工作型態改變，帶動筆電需求提升，另因雲端需求增加，使伺服器、資料中心等網通相關產品需求連帶提高，挹注散熱廠出貨動能，超眾認為，疫情仍是影響因子，若獲得控制，伺服器全年出貨表現仍可期。

整體來說，法人指出，超眾去年第2季遇上美中貿易戰，美國針對部分產品加徵關稅，造成客戶提前拉貨，形成高基期，為本季筆電、伺服器、網通等產品出貨力道佳，加上重慶、昆山等主要陸廠都已完全復工，本季營運仍可優於上季與去年同期。

智邦上半年雖疫情影響市場需求及運輸物流，不過，目前出貨、營收恢復正軌，但不確定因素仍在，下半年審慎以對，智邦有信心在400G的高階交換器維持領先地位，激勵股價走強，站上所有均線上。

智邦表示，去年交換器占營收比重68%，網路應用設備占16%，網路接取設備占7%，無線網路設備則約4%。展望全年，智邦指出，資料中心客戶能見度不錯，抵銷來自企業網路設備的不確定因素，下半年整體景氣可望逐步恢復，惟經濟景氣變化仍大，公司審慎以對。

權證發行商建議，看好超眾、智邦後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。