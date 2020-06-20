聚陽、儒鴻 瞄準120天期

歐美國家陸續解封，實體零售店重開，消費買氣逐漸回籠，成衣的詢價及訂單都開始增溫，加上多數大客戶的遞延訂單隨疫情趨緩，重新開始出貨下，聚陽（1477）、儒鴻（1476）業績也開始回溫；權證券商建議，可利用相關權證參與營收回升行情。

聚陽5月營收月成長26.9%、年減30.2%，營益率7.9%，前五月稅前獲利7.84億元，年減12.5%；聚陽流行及運動客戶比重為7：3，流行的客戶調整速度快，因美國復工狀況優於預期，估6月營收月增達雙位數。目前訂單能見度約一季，第3季接單達去年同期約八成水準，尚有產能供後續銷售狀況佳的通路急單跟進補單，這一類型訂單獲利率將優於平均。

另外，防護衣第2季僅配合衛福部出貨台灣，海外訂單集中在第3季，因防疫產品需求強勁，估單季防疫產品貢獻約12~16%，平均出貨價高於平均水準，帶動下半年營益率回穩、約逾8%以上水準下，市場預估第3季稅後獲利4.84億元，季增88%。

儒鴻5月營收20.39億元，月增36.8%、年減20.6%，市場預期4月營收是谷底，第2季營收逐月向上，6月的年減幅度將縮小至個位數；儒鴻目前訂單回流包含品牌客戶及通路訂單皆有貢獻，產業轉向審慎樂觀，遞延訂單回溫，主要集中在第3、4季，顯示客戶視解封狀況，已陸續開始恢復正常下單，先前微幅上修訂單回流部分，主要將落在下半年，第3季優於第2季，市場估計營收季增約15%。

儒鴻最大客戶NIKE於第1季的營收貢獻12.17億元，年成長44%，占比由2019年的15%提升到20%，顯示儒鴻在大客戶中取得市占趨勢強勁。

看好個股後市的投資人，建議利用價內外15%，可操作天期在四個月以上的權證，伺機介入。