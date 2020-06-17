集保股東會 通過發放3.75元股利

集保結算所今天舉行109年股東常會，會中順利通過每股配發3.5元現金股息及0.25元股票股利。集保董事長林修銘指出，集保結算所是數據公司，更是資本市場公共資料中心。未來將透過跨界、跨業、跨境的整合，搭配核心業務能力，重塑金融資料價值，打造數位創新生態系，並推動接軌國際，壯大台灣資本市場。

集保結算所成立滿30年，多元業務遍及證券、期貨、基金、固定收益等金融商品，在公司治理、平台經濟、國際化服務也持續提升，帶動去年表現大幅成長。

集保結算所指出，多元業務上，集保推出「集保e存摺2.0」APP，跨出既有證券存摺服務範疇，以單一數位軟體提供跨資產、跨帳戶整合查詢服務，並將個別帳戶庫存資產餘額換算為市值呈現，是「業界首創」的資產管理整合服務。至今年6月10日為止，該功能已超過126萬戶安裝。

集保結算所也優化商業本票登錄系統，強化資安防禦力，合計去年全市場商業本票採電子登錄的發行餘額達70%，較前年成長六成。另外，因應國人退休需求增加，「好享退」全民退休自主投資實驗計畫吸引超過4萬人參與扣款。

集保結算所公司治理表現，所開發的「股東e票通」獲得亞洲公司治理協會盛讚為「亞洲最完善、最被廣泛使用的電子投票平台」，並以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」參加2019年亞太電子化成就獎競賽，獨得「數位轉型-公共部門類」金獎。

至於國際化發展，去年林修銘當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，同時代表ACG擔任世界集保組織董事會成員，期充分發揮ACG平台，朝世界舞台邁進。

而響應新南向政策，集保結算所去年11月也和泰國集保公司及韓國集保公司合作舉辦首屆「投資人服務國際研討會」，邀集產業專家和ACG會員分享創新多元的股東會服務，提升台灣資本市場能見度。