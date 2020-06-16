台指期漲逾300點 吳佩奇：觀察支撐與壓力點採順勢布局

上周受到美國聯準會對於經濟的悲觀預期，以及重啟經濟可能發生二次疫情的擔憂，在多方獲利了結出籠下，美股道瓊出現單日逾1,500點的跌點。受到北京周末傳出多人確診的消息影響，台指期近月期指更再度拉回11,200附近尋求支撐，今（16）早則又突破11,500點，盤中上漲超過300點。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，代表整體市場多空態度的選擇權未平倉(賣權/買權)比率下滑至147左右的近低，外資在選擇權留倉金額多空比下滑至1之下，從以上兩個籌碼面數字可以看出多方轉為保守的心態。

波動率指數（VIX）來到29.37的近高，以及期貨逆價差擴大至80點左右，亦顯示市場避險需求的提升。雖然外資期指多單未大幅減少，前五大交易人在期貨空單亦持續回補，但在彎頭向下的短期均線壓力下，盤中觀察壓力、支撐點位互換並順勢布局將是較合理的做法。