期貨商論壇／黃金期 緊盯季線

在經濟數據方面，美國聯準會（Fed）在10日一如市場所料將基準利率維持在0%~0.25%目標區間不變、保持近零水準到2022年，同時承諾維持現有購債步調。Fed也預測今年GDP將萎縮6.5%，到年底的失業率則為9.3%，不過明年將可能復甦；GDP將會成長5%。

此外，在市場籌碼方面，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，截至9日為止；紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周減少了10,421口；淨多單水位下降到208,613口，為連續第三周下降。

根據世界黃金協會報告表示，5月全球黃金ETF持倉增加154公噸至創新高的3,510公噸；今年1至5月，全球黃金ETF持倉累計增加623.3公噸，已經創下歷年的最大增長。從市場籌碼來看，雖然專業投資機構持續減碼多單，不過在市場其他投資人持續增加黃金ETF部位下，黃金價格短線上將不易走跌。

凱基期貨分析師林泳光認為，由於全球經濟受肺炎疫情影響，而導致快速且大幅度的衰退，迫使各國央行不得不祭出寬鬆的貨幣政策，來支撐經濟。建議投資人可運用台灣期貨交易所的黃金期貨近月合約，於黃金價格拉回季線位置且不跌破季線時偏多布局，反之若跌破季線支撐時則停損退場觀望。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）