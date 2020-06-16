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期貨商論壇／力旺期 伺機布局

經濟日報 / 記者周克威整理

力旺（3529）上周一度突破2017年以來最高價478元，可惜之後都無法站上此壓力，另外，2015年來的壓力也近在咫尺；力旺2015年來維持大型的平行整理，若能突破此壓力，力旺將有更大的上漲空間。

力旺第2季起在新應用陸續進入量產階段後，營收將開始加速成長，成長動能更可望延續至明年，同時，旗下矽智財方案已成功打入窄帶物聯網（NB-IoT）市場，力旺eNVM及安全性IP整合解決方案已完成55奈米至22奈米在低功耗及嵌入式快閃記憶體（eFlash）製程平台布局，可提供NB-IoT晶片客戶在不同應用更多元化的選擇，為後市營運續添柴火。

由於OLED的市場滲透率仍持續提升，再加上客戶量產動能延續，力旺相關權利金收入持續看增，此外，在PMIC部分，因客戶採用較先進製程，銷售單價提升，有助權利金成長動能延續至明年，加上NeoPUF在加密安全性趨勢帶動下，已陸續導入AI、IoT應用，相關權利金也可望優於去年。

力旺每股含息7元，訂30日為除息交易日，7月23日發放。

技術面上，力旺期短期突破2019年4月壓力後，壓力反變支撐，接下來將探2019年壓力，若2015年壓力能突破，可追價買進，不然可等拉回至2019年4月支撐再買進。（康和期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

力旺

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