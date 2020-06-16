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台指期 中性偏空看待

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

台股昨（15）日呈現震盪收黑格局，早盤一路平盤游走，直至午盤美股電子盤下殺，拖累亞股全面走弱，期貨商指出，在疫情二次爆發疑慮下，包括台積電（2330）等電子權值領跌下殺，短線台股將再測試區間底部支撐位置。

台指期昨日下跌162點收11,229點，逆價差擴大至77.26點，電子期逆價差擴至3.1點，金融期逆價差擴至7.26點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少444口至8,427口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,833口至36,970口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少339口至6,455口。

群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為15萬餘口，賣權OI往下履約價翻移退守，目前上檔壓力籠罩。

整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性格局。技術面上，台股12日空方壓力缺口依舊沉重，目前台股將再測試月線支撐，一旦月線再度跌破，台股將加速走跌幅度。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪走低格局，早盤時都在平盤附近震盪，午盤過後受到美股期貨電子盤下殺影響，指數加速探底，終場以黑K棒留上影線作收，短線可能進一步回測月線支撐，建議以中性偏空看待。

永豐期貨指出，目前市場主要還是反映第二波疫情再起的擔憂，美股、亞股及台股皆下殺，上檔10日線反壓重，但月線、季線均為上揚，台股短線恐維持低檔震盪，下檔月線是否有撐為觀察重點。

此外，就選擇權OI部分來看，買權OI最大量集中在11,700點，賣權OI最大量集中在10,200點；全月未平倉量put／call ratio值由1.56降至1.47，VIX指數上漲3.31至29.37，整體選擇權籌碼面有利空方。

台股 期貨

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