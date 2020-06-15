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合一解盲過關 台灣生技期貨指數再創新高
今（15）日原本強勢的生技股在合一(4743)糖尿病新藥ON101解盲通過後，午盤更往上衝高，上市生技醫療指數曾漲至71.26點，漲幅逼近4%；櫃檯生技股指數也曾走揚至149.63點，漲幅超過2.7%。此外，剛掛牌不久的生技期貨指數今日午盤也走揚至4,742點，漲幅超過3.5%，創掛牌以來新高。
台灣生技期貨掛牌約6個交易日，上周四及周五出現大幅震盪，上周五（12日）更殺至4408低點，但今日開盤跳高後，又一路走高而創新高。期貨分析師說，目前交易量雖不大，但隨著生技股波動逐漸擴大，交易人會開始進入該商品操作，未來交投可望更加熱絡。
雖然合一股票今天暫停交易，但在宣布解盲通過後，仍對生技股帶來激勵，今日盤中已有上市生技股的中化生、醣聯、台耀，以及上櫃生技股的合世、基亞、優勝、健亞、智擎、杏國、永昕、益得及南之器等都亮燈漲停。
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