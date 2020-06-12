美股轉強，台指期夜盤盤中隨勢走高，盤中攀上11,484，法人指出，經濟中長線循環尚未終結，惟市場情緒易受消息面影響，股市短線多震盪。

看多氛圍遇上聯準會利空展望，使美股近日波動提高，在前日大跌後，今反向強漲，道瓊指數開盤後漲3.0%，那斯達克指數漲2.8%，S&P500漲2.7%；在美股走強下，台指期夜盤同步攻高，盤中一度漲0.8%，漲近百點。

法人指出，疫情雖帶來壓力，然經濟中長線循環並未因疫情而終結，待全球疫情趨緩、需求回升，後市仍有成長空間，本波指數已從市場最悲觀的底部回升至起跌點附近，反映疫情恐慌情緒收斂，不過，在新冠病毒藥物及疫苗尚未問世下，仍須留意二次疫情發生的風險，以及近期風波又起的美中貿易議題，料短線上，指數多會呈區間震盪格局。