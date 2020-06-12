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期貨商論壇／生技期 不躁進追價

經濟日報 / 記者王皓正整理

國際股市從今年3月19日至23日前後的低點以強勢V轉之姿大幅反彈，截至6月11日，加權指數與櫃買指數此波反彈分別為32.9%、47.6%，而美股三大指數漲幅更是約42%~46%不等，但這波表現更為強勢的為生技族群，例如臺灣生技指數同期的反彈幅度高達59.5%，不但收復2、3月全球股市的起跌點，更已刷新去年12月以來新高。

不過雖然生技指數強彈幅度強勢，但細看其中成分股，可發現已有不少個股出現漲多回檔，甚至有做頭跡象，再加上6月11日當天亞股一片綠的情景下，52檔成分股中，有13檔跌幅都超過5%，更是有25檔跌落月線之下。其中權重最重的大江自6月4日高點翻黑後持續呈現拉回格局，昨（11）日失守月線且5日、10日線死亡交叉，而權重第五高的中裕5月26日創高留上影線後便為持震盪格局，昨日長黑失守月線並創三周來新低，後續可關注剛呈現碗型的葡萄王、高仰角創高後拉回的晟德及拉回但還沒失守月線的浩鼎，若這幾檔權重股也轉弱對整體生技族群後勢會是較不利的。

臺灣生技指數目前多頭格局仍在，但基於成分股目前普遍呈現輪動格局，甚至漲多股已有歇息狀態，操作上以觀望不躁進追價為主。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

生技族群

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