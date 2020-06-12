期貨商論壇／輕原油期 正面看待

雖然美國能源情報署（EIA）所公布截至5日當周原油庫存增加572萬桶出乎市場預料，但在美國聯準會（Fed）6月會後宣布維持低利率，除將採用適當的貨幣工具與行動支持經濟之外，並對於美國經濟復甦提出保守看法後，美元指數走勢更加疲弱並支撐國際原油價格。

儘管5月美國非農就業人數表現優於預期，但在疫情趨緩與消費活動全面恢復前，聯準會認為今年美國經濟成長率（GDP）將無可避免的面臨衰退。然而，OPEC對於減產所作出的努力及歐美各地陸續重經濟帶來原油需求回升預期，為支撐近期原油價格緩步向上因素。10日7月輕原油期貨價格沿短期均線上攻，收盤漲1.7%，收39.6美元。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，疫情影響全球經濟活動對原油需求影響在意料之中，不畏美國原油庫存增加油價不跌反漲，全球政府與央行推出刺激與低利政策及多國經濟重啟計畫為主要因素。雖然截至5日當周美國原油庫存回升近572萬桶，但煉油設備產能利用率回升至73%左右、歐美多國重啟經濟後的夏季用油需求及OPEC延長減產協議等為原油供需改善跡象。

輕原油價格短線漲多，在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待。（國泰期貨提供）

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