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台指期 短期拉回整理

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（11）日震盪走跌，指數齊步重挫回檔；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單加碼3,575口至4萬口，展望盤勢，因新冠疫情二次感染風險仍在，且部分產業下半年前景不明，台指期短期拉回整理風險仍大。

現貨與期貨行情走勢方面，周三美國聯準會（Fed）預測逼近零的低利率將一直持續到2022年，預估2020年GDP萎縮6.5%，並承諾持續實施其債券購買計劃，以確保最終的經濟復甦保持強勁勢頭。此一消息使得台股早盤雖以紅盤開出，但受美股期貨大跌影響賣壓湧現，指數紅翻黑跌破11,600關卡，終場下跌184點收11,535點；台指期終場下跌213點收11,491點，逆價差擴至44.77點，電子期逆價差擴至1.76點，金融期逆價差縮至3.77點。

權值股來看，大立光（3008）由於下半年前景不明，昨天跌幅近半根跌停板，跌破10日線，表現最弱勢，而台積電及鴻海分別下跌1%、2%，拖累昨日大盤走勢。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少106口至1萬4,883口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,575口至4萬776口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則增加1,819口，使留倉部位轉為淨空單1,184口。

永豐期貨指出，台股昨天終止連八紅，漲多個股獲利了結賣壓沉重，加上新冠疫情二次感染風險仍在，且部分產業下半年情景不明，期現貨短期拉回整理風險較大，投資人宜謹慎操作。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步作多，自營商期權偏多態勢，月選偏多縮減，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股昨天出現黑K包覆線，目前將在昨日高點和6月3日高點之間做震盪整理，短線期現貨以區間格局看待。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為16萬2,000餘口，買權賣權皆在其最大OI履約價附近做增量，目前多空皆無明顯表態。

期貨 台指期

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