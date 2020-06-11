快訊

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

元大期連六年獲公司治理排名前5% 深耕台灣、放眼亞太

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

元大期貨（6023）為今年度全台唯一，且連續六年獲得公司治理評鑑「上櫃組排名前百分之五」的金融機構，從近700家上櫃公司中脫穎而出，為公司治理評鑑的資優生。

元大期貨董事長林添富表示，元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市占率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，為持續落實穩健經營之目標，在公司內部的管控機制相當嚴謹，無論是作業程序、企業倫理規範、法遵審查等內控管理都具備完整的控管流程，在推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，也積極參與各項公益活動，落實企業社會責任，希望從公司內部做起，讓企業社會責任與公司企業文化得以延續，達成公司治理的最高目標。

元大期貨秉持最高誠信經營原則，致力保障股東權益並追求企業永續發展，今年業務以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，除了完善的基礎治理，未來元大期貨將持續深耕期權業務，支持期交所近期推出的生技、永續等新種期貨商品，也鎖定國外微小型指數期貨商品作為新戶開發的動能。

此外，公司積極發展金融創新，槓桿交易商秉持創新精神，發展連結多元標的期權衍生品，期許落實普惠金融與增加實體經濟效益，也提供投資人更全方位的金融服務。

期貨 元大

延伸閱讀

6月台指期 跌213點

6月電子期金融期 齊跌

5G基金滿手好牌 怎麼挑？配置從國家到個股都有學問

期貨商論壇／景碩期 強勢標的

相關新聞

全民權證／友達 布局逾90天

受惠於全球經濟重啟效應，面板報價可望觸底反彈，外資看好低基期的友達（2409）營運改善，近日積極回補，昨（10）日股價上...

全民權證／祥碩 押價內外15%

祥碩（5269）下半年受惠於超微推出新一代Zen3處理器，B550、A520晶片組出貨有望暢旺，昨（10）日強收漲停，擺...

全民權證／信驊 二檔有潛利

信驊（5274）雖受微軟等客戶下調下半年資料支出影響，但包括阿里巴巴、騰訊、抖音及Twitter等主要客戶提貨增加，而最...

華通、臻鼎 四檔錢景佳

蘋果iPhone 12新機規格陸續曝光，將支援5G下，鏡頭、PCB等供應鏈全力備戰，華通（2313）、臻鼎-KY（495...

健策、同欣電 認購夯

受惠於外資連八日回補，台股昨（10）日攻上11,720點，再創波段新高。健策（3653）、同欣電（6271）兩檔中小型電...

欣興、景碩 選逾三個月

在5G相關需求推升，加上品牌大廠旗艦手機將陸續推出等下，欣興（3037）、景碩（3189）等PCB個股業績可望逐步回升，...

最牛一輪／南電看旺 兆豐99帶勁

南電（8046）除量產新世代遊戲應用產品外，也將持續爭取5G網通訂單，開發網通、高階伺服器、微型基地台、智慧型手機等產品...

晟德期貨保證金 調高

臺灣期貨交易所於今（11）日調高晟德期貨契約（NIF）所有月份保證金，適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高...

期貨商論壇／選擇權 中性偏多

近期各國新冠肺災病例數不再大幅拉升，歐洲地區新增確診人數多降至萬人以下，僅剩零星病例；美國每日新增逐漸趨向1~2萬人水準...

期貨商論壇／景碩期 強勢標的

觀察昨（10）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有17檔、下跌有三檔；此20檔個股多數以平盤開出，大多破低後買盤...

台指期 短線高檔震盪

股期雙市昨（10）日震盪走高，指數齊步再創波段高點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單減碼1,842口至3....

台指期收漲百點 站上11700關卡

台指期今（10）日開高走高，盤中在高檔整理，收盤指數為11,706點，上漲100點。台積電個期近月合約收盤價為322元，...

熱門新聞

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

廣明爆量打開跌停 最高來到28.35元、大漲 8.8%

外資買超102.82億、連八買 買盤最愛這十檔

上市櫃百檔除息 將發逾千億現金

面板拐點到！美銀喊「買」友達 雙虎爆量漲

空方氣焰高漲 台股盤中跌近200點失守五日均線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。