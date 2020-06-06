全民權證／威剛有看頭 押長天期

經濟日報 / 記者黃力整理
圖／經濟日報提供
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記憶體品牌及模組供應商威剛（3260）受惠居家辦公推升記憶體需求， 5月合併營收月增26.3%，年增42.6%，是今年次高；股價表現上，在買盤積極度提升下，威剛近日緩步上揚，嘗試挑戰上檔半年線反壓。

威剛5月DRAM產品營收比重49.5%；非DRAM產品營收比重50.5%。累計前五月合併營收117.87億元，年增17.4%。

威剛表示，雖歐、美及東南亞國家疫情尚未全面解封，但隨各國疫情控制良好，5月客戶備貨動能轉佳，包括DRAM模組、SSD及外接式硬碟等產品營收都較4月顯著成長。

看好威剛後市的投資人，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外15%以內的權證，伺機介入行情。（元富證券提供）

威剛 營收

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營收三增族群 將扮多頭要角

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