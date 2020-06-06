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全民權證／台達電喊衝 兩檔吸睛
台達電（2308）5月31日宣布子公司Delta Electronics（Netherlands）Ｂ.Ｖ.收購加拿大SCADA圖控與工業物聯網軟體業者Trihedral全部股權，這是台達電在海外首次併購工業自動化相關企業，吸引外資連五天買超，累計本周買超近1.5萬張，激勵本周股價大漲11.2%。
Trihedral深耕SCADA圖控軟體系統超過30年，主要客戶為水／廢水、油氣及能源等領域，同時也致力於強化SCADA平台在智能製造等新市場的應用。台達電指出，這次收購預期將整合雙方的軟、硬體優勢，深入布局快速成長的自動化、人工智能及資料分析等領域。
看好台達電後市，可挑價內外10%以內，可操作天期90天以上權證，介入行情。（台新證券提供）
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