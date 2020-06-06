中美晶、環球晶 四檔俏

5G全面啟動推升記憶體行情，加上防疫促成居家辦公風潮，數據中心伺服器需求連帶增溫，全球矽晶圓產業可望逐步復甦，中美晶（5483）、環球晶（6488）等矽晶圓供應鏈營運可望重回正軌。

外媒指出，中國去年底起全面啟動5G手機量產，而美國IT巨頭也恢復超大型數據中心的投資，個人電腦廠商等大型採購商的記憶體行情觸底後反彈，這些需求均有利提升矽晶圓市況回升。

全球矽晶圓指標廠日本信越化學工業近日更釋出利多，指出矽晶圓市場下滑態勢趨緩，晶圓需求已自今年3月開始逐步提高，預期第2季需求有望保持穩健。

中美晶因太陽能本業今年第1季未再提列損失，加上子公司環球晶表現持穩挹注，第1季財報表現穩定。

中美晶指出，去年估列負債準備打銷長約虧損後，已擺脫長約沉重包袱，太陽能本業回歸正常市場機制，並已掌握太陽能業務正現金收入，現金部位充裕，負債比例低，財務結構穩健，將持續擴展具有高潛力的轉型投資。

環球晶在疫情影響產能利用率下，第1季財報不如預期，市場對其上半年獲利表現期待不高，不過半導體客戶為求庫存穩定，持續建立安全庫存，防止突發性的供應鏈缺口，使環球晶營運尚持穩。

環球晶表示，第2季主要動能來自醫療相關零件、遠距工作及教學相關應用等，在客戶需求暢旺下，本季訂單持穩，各廠產能維持高稼動率。

權證發行商建議，看好中美晶、環球晶後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日四個月以上的權證，參與行情。