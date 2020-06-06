華擎、技嘉 挑逾100天

歐美在新冠肺炎疫情逐漸緩和，封城等措施陸續解除中，市場看好對消費電子將有一波拉貨潮，華擎（3515）、技嘉（2376）受惠英特爾、AMD新品上市效益，法人為業績展望按讚下，權證券商建議，可利用中長天期的認購權證參與相關個股的業績行情。

市場看好華擎第2季業績，主要是資料中心客戶需求不減反增，3月華擎資料中心產能已恢復至100%，4月擴產因應客戶加單需求，帶動全季伺服器營收持續成長。MB方面，英特爾推出Comet Lake-S全系列高中低階CPU，主機板將從5月開始放量出貨，由於Socket規格與過去幾代不相容，購買新CPU必須搭載新主機板，將帶動主機板銷售。

另外，AMD也在6月推出新的chipset，主機板出貨動能強勁，毛利率也將受惠英特爾全系列MB新品而回升。

展望第3季，英特爾及AMD MB新品滲透率逐步拉升，華擎VGA產品線100%為AMD產品，AMD也預計於第3季推出VGA新品，由於華擎在VGA產品線仍在初期迅速成長的階段，旺季新品推出將帶動一波業績成長。

歐美居家限制令帶來的娛樂需求，使技嘉4月顯示卡出貨呈現淡季不淡，MB在5月有英特爾Comet Lake CPU新品上市，腳位數、連接位置不相容前代，將帶動需求有望轉好，市場看好MB本季出貨量上看300萬片。技嘉5月營收76.3億元，年成長80.1%，是二年多來單月新高，主要受惠宅經濟趨勢，伺服器業務自3月起出貨表現強勁，主要出貨給Tier2資料中心客戶，預估需求將可延續至6月。

權證券商表示，看好業績成長題材的投資人，建議優先選擇造市品質佳的發行券商，同時挑選價內外15%以內、可操作天期在100天以上的長天期權證操作。