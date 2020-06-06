南亞科、華邦電 認購夯

隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續解封，手機廠需求逐漸回溫，加上下半年蘋果和非蘋新機出籠，有利DRAM和儲存型快閃記憶體 （NAND Flash）價格再度出現新一波漲勢，將推升南亞科（2408）、華邦電（2344）等DRAM製造商營收、獲利動能，投資人可留意相關權證的投資機會。

在產業趨勢看好下，三大法人昨（5）日昨天反手買超記憶體族群，以南亞科最夯，買超張數達10,330張，以外資手筆最大，占9,580張，三大法人昨天同步買超華邦電4,647張。

南亞科總經理李培瑛日前股東常會表示，新冠肺炎疫情帶來的居家辦公等遠端及線上應用強勁需求，可延續至第3季無虞。儘管手機市場需求不佳，加上先前DRAM市場現貨價向下拉回第3季能否好轉，需待進一步觀察，預期第3季DRAM合約價仍有機會走揚，有助帶旺南亞科營運。

回顧今年手機用行動DRAM及NAND Flash報價，受到新冠肺炎疫情衝擊手機銷售，現貨價格一度驟跌。不過，近期DRAM現貨價跌幅收斂，DRAM和NAND Flash合約價也敲定個位數漲價。

投顧法人表示，今年DRAM合約價維持上揚態勢， 使上游DRAM製造商直接受惠， 南亞科原先即釋出對第3季合約價正向看待的訊息，加上近期美光也同步上修第3季財測，有助帶動DRAM相關族群短期股價表現。但考量今年受疫情影響，下游廠商拉貨旺季恐較往年提前， DRAM合約價可能於第3季小幅上漲，在第4季終止上漲趨勢。

權證發行商表示，若看好相關個股，可以門檻較低的權證商品做槓桿操作，放大投資獲利機會。連結華邦電、南亞科的權證中，可以挑選價內外15%以內的中長天期權證卡位。