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期貨商論壇／選擇權 偏多操作

經濟日報 / 記者王皓正整理

從台股選擇權籌碼方面觀察，6月選的賣權未平倉（OI）大量區履約價分布於10,200點，與目前指數位置有超過1,100點以上的距離，萬點以下也有相當多的賣權OI，顯示台股多方已逐漸掌握盤勢，站在賣方的角度近期跌破萬點的機率相當低。

昨（4）日就法人籌碼變化觀察，外資在現貨買超44億元，台指選淨買入3,826口（買買權+賣賣權），台指選未平倉淨部位約1.29萬口偏多部位（買買權+賣賣權）。

綜合以上分析，外資法人昨日現貨買超，選擇權部位外資增加偏多部位，避險心態不明顯；自營商選擇權操作則以調節偏多的留倉部位為主，屬於逢高獲利了結的樣態。兩大法人皆為偏多的情況下，易形成短線略回休息後重回軋空格局。

選擇權操作建議上，觀察台指期11,200點附近是否能成為短底，短暫休息後，重新挑戰11,500點買權大量區，可針對2020-6月合約布局多頭價差策略，可參考以價外一檔的履約價切入。

（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

選擇權 外資

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