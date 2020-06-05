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期貨商論壇／國巨期 資金焦點

經濟日報 / 記者王皓正整理

以全體市場個別股票期貨合約來觀察，昨（4）日上漲前五強分別為晟德期遠月上漲10%、小型精測期遠月上漲9.98%、小型精測期近月上漲9.97%、精測期近月上漲9.97%、晟德期近月上漲9.96%，為市場多方主要關注的股票期貨標的。

而市場下跌前五強則是泰博期近月下跌-3.6%表現最差、榮成期近月下跌-3.6%、祥碩期近月下跌-3.5%、祥碩期遠月下跌-3.5%、小型祥碩期近月下跌-3.5%，為市場空方焦點主要股票期貨標的。

市場最大成交量標的是國巨（2327）期近月總量3,975口，市場成交額最大標的是國巨期近月合約成交額3.18億元，為市場資金聚焦的多空熱門標的股。

就股票期貨商品的特點來看，股票期貨合約交易保證金13.5%槓桿可達八倍，交易手續費用成本相對現貨交易來得低，持有股票期貨合約到期採現金結算，到期前亦可以自行提早進行轉倉遠月份合約，對於投資人來說是不錯的交易工具。

（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨合約 精測 祥碩

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