下半年營運看俏 義隆股價創20年新高

在全球筆記型電腦需求持續熱絡之下，義隆（2458）不僅今年上半年業績展望樂觀，目前預期第三季業績也可望持續走高，在下半年及全年業績相對較佳之下，近期義隆股價再拉出一波漲勢，今（2）日盤中該股盤中高點上漲至115元，創下近20年來股價新高。

義隆今年以來股價維持在長線高檔區，上周該股在法說會之後，由於釋出對下半年市況及接單持續樂觀，因此，該股短線突破整理區，再拉出一波漲勢，今日盤中股價攻至本波段高點115元，同時也是該股2000年1月以來的新高，創下義隆電股價近20年來新高。

今年第一季全球筆記型電腦需求在新冠肺炎疫情的衝擊下，遠距辦公、教學等，遠距通訊需求意外帶動筆電出貨大增，近日多數研究機構均看下，雖然部分國家疫情趨緩，不過，未來歐美等先進國家，遠距上班可能漸成常態，因此看好下半年筆電需求，包括義隆在內等相關廠商明顯受惠。

觸控結合電容式觸控筆功能的方案是義隆的主要產品，該公司去年相關出貨量超過1,000萬套。該公司表示，現在視訊會議等需求增加，利用觸控筆就可以搭配簡報，在螢幕上書寫，因此今年以來相關需求成長快。

此外，義隆電在日前法說會上也表示，3月以來客戶端拉貨動作更趨積極，到目前為止，公司還無法滿足客戶需求，以目前市場的需求力道，義隆估計，市場拉貨力道將延續至第3季，未來希望除了因應客戶訂單，也能再逐步建立庫存，目前看來，該公司明年市占應該會持續增加。