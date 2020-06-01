5月權證受託額 月增20%

台股5月外資丟、內資撿，在外資大賣千億元，大盤跌不到0.5%，證交所統計，5月權證交易也比4月成長，月增達兩成，整體券商共受託買賣350億元；累積前五月，受託買賣總額1,757億元，年減7.3%。

證交所統計，5月券商發行2,351檔認購（售）權證，發行總額259億元，受託買賣額350億元，都比4月成長。與去年同期比較，受託額則下滑60億元，年減14.7%。

5月受託買賣的五大券商，分別有元大證134億元、元富證106億元、群益金鼎證95億元、凱基證74億元、永豐金證67億元，再次國票證、國泰證、統一證、康和證和富邦證，以23億元至34億元排行第六到十。

最熱門的標的受惠5G題材和高價股火紅，不少個股首度進榜，前十名包括聯發科（2454）、台股指數、台積電、大立光、鴻海、台表科、華通、上銀和祥碩。後四檔相較4月都是新進榜。

累積前五月，券商受託買賣1,757億元，較去年同期下滑140億元，減幅7.3%。前五大受託券商依次為元大證709億元、元富證524億元、群益金鼎證407億元、凱基證370億元、永豐金證318億元，六到十為國泰證、富邦證、國票證、統一證、及華南永昌證。