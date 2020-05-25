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美中再度升溫 操作需謹慎

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

美股三大指數的反彈偏多格局似乎只剩下Nasdaq還有強勢性，道瓊及標普震盪觀望的成分居多，永豐期貨分析師劉佳倫表示，短線多看少做為宜，若有突發機會可進場，可參考國內期交所推出規格較小、資金運用較彈性的美國道瓊、標普500、那斯達克100期貨，若較習慣操作現貨的投資人也可使用道瓊正2或反1之ETF來參與相關行情。

劉佳倫說，以成交量活絡CME美股指數期貨觀察，三大美股指數期貨中，仍是以小Nasdaq最為強勢，目前位階已快要靠近2月20日的年初高點，不過，目前率先會先面臨9,500整數關卡，短線上或有調節賣壓浮現。

小道瓊則是遲遲未能突破4月30日的前波高點，型態上形成均勻的橫盤整理格局，而目前的位階又再度來到整理區間上緣，後續也將觀察本周能否藉月線跟上後趁勢突破25,000關卡，否則又要再度回測季線進行橫盤，

4月多國際股市緊盯美國藥廠吉利德研發的瑞德西偉，隨著試驗失敗的消息出現潑了市場冷水，上周傳出Moderna公司研發的新冠疫苗初步試驗成功，激勵上周一（18日）三大指數都強漲表態，Nasdaq、S&P500、道瓊指數漲幅分別高達2.44%、3.15%、3.85%，但隨後有消息傳出疫苗實驗遭疑數據不嚴謹，加上美國制裁華為力道加重，以及各國譴責中國大陸新祭出的香港國安法，使上周二至上周五的美國股市呈現震盪整理格局。

美國4月零售銷售額月增率為-16.4%，低於預期值-12.0%，連續兩個月刷新歷史新低，顯示美國實體的零售商家已明顯受到衝擊，而其他相關經濟數據也不令人意外的都是疲軟表現。

近期市場較關注的則落在美中關係上，對立情緒在上周再度出現更明顯升溫，一方面來自美國更加加重對華為的限制，頒布最新的華為禁令，要求使用美國技術、設備的半導體業者若要供貨給華為，而另一方面則是大陸在人民大記者會中表示要推進香港國家安全立法，相繼引方美、英、德等西方國家反彈，更促使上周五陸、港股市分別出現1.89%與5.56%的修正跌幅。

劉佳倫表示，市場雖然仍在走預期經濟將陸續解封好轉的行情，但隨著股市越漲越高與實際基本面脫鉤幅度擴大，加上這周出現中美對立情緒升溫的問題，追高的謹慎程度要更加留意。

華為 期貨

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