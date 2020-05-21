生技期 採小規模設計

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

期交所將於今年6月8日推出的臺灣生技期貨，採小規模設計，契約規格設計原則同期交所現行國內股價指數期貨商品，有關交易時間、到期月份、最後交易日及最後結算日等，說明如下：

一、交易標的：標的指數為臺灣生技指數，由臺灣指數公司編製，該指數將上市上櫃生技醫療股票依發行市值由高到低排序，取發行市值前90%（含）股票為候選名單。

再考量自由流通量及流動性等條件後，選出上市上櫃生技醫療產業具市值代表性的成分股，以表彰臺灣生技醫療股票市場產業績效。

二、交易日與交易時間：交易日與證交所及櫃買中心交易日相同。交易時間為上午8:45~下午1:45，到期月份契約最後交易日則為上午8:45~下午1:30。

三、契約價值及最小升降單位：契約價值以每點50元計算，若以4,000點換算，契約價值約20萬元，屬小型契約。

另最小升降單位為指數1點，最小升降單位價值為50元。

四、到期月份：自交易當月起連續三個月份，另加上3、6、9、12月中三個接續季月，總共六個月份的契約在市場交易。

五、每日結算價：每日結算價與現行期交所股價指數期貨契約相同，皆採當日收盤前一分鐘內所有交易的成交量加權平均價。

六、每日漲跌幅：配合標的股票市場漲跌幅度10%，每日漲跌幅度亦訂定為10%，俾充分反應市場資訊。

七、最後交易日、最後結算日與最後結算價：最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約開始交易日。

最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時，以其最近之次一營業日為最後交易日。最後結算日同最後交易日。

最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所與櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內標的指數的簡單算術平均價訂之。

八、交割方式：以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價差額，以淨額進行現金交付或收受。

生技 櫃買中心

延伸閱讀

聯光通改選市場派全拿 董事長王祈蓀首要擺脫全額交割

台灣成功防疫 元大期躍上時代廣場Nasdaq電視牆

低利率 公司債發行挑戰5000億

油國減產疫情緩和 西德州原油期貨走高

相關新聞

期貨商論壇／選擇權 中性偏多

美股周二為四個交易日來首度下跌，因投資人關注一篇質疑Moderna疫苗初步試驗結果的報導，美、中兩國角力持續惡化，促使市...

美元期七商品調整保證金

臺灣期貨交易所昨（20）日公告調整小型美元兌人民幣期貨（RTF）、美元兌人民幣期貨（RHF）、澳幣兌美元期貨（XAF）、...

生技期 採小規模設計

期交所將於今年6月8日推出的臺灣生技期貨，採小規模設計，契約規格設計原則同期交所現行國內股價指數期貨商品，有關交易時間、...

全民權證／泰博 挑價內外15%

泰博（4736）宣布與中研院研發新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑，完成全球非專屬授權合約簽署作業，評估最快6月底將可啟動產品...

全民權證／原相 鎖定長天期

感測IC廠商原相（3227）首季每股純益1.98元，在日前法說會中，對外表示第2季業績有望比首季略增5％以內，但毛利率因...

聯發科、智邦 四檔聚焦

台股在美中緊張關係升溫、美國新冠肺炎疫苗初步研發有成等多空消息中，行情震盪，其中，外資自今年以來持續加碼的聯發科（245...

最牛一輪／喬山帶勁 兆豐99放閃

喬山（1736）受惠消費者在家運動比例提高，家用健身器材銷售呈跳躍式成長，尤以美國區的電子商務及喬山自有零售通路需求最顯...

瑞昱、台光電 押逾120天

蔡英文總統昨（20）日在就職演說中揭櫫六大核心戰略產業，被市場點名可能是下一波投資焦點，當中結合5Ｇ數位轉型，有望唱旺瑞...

茂林、同欣電 認購火

台股昨（20）日持續在月線、年線震盪換手，茂林-KY（4935）、同欣電（6271）等二檔股價走勢優於大盤表現，後市仍有...

全民權證／矽力犀利 二檔夯

矽力-KY（6415）第1季營收28.54億元，季減14%．年成長39%，毛利率49.8%，稅後獲利7億元，每股純益（E...

台股520打氣後市防洩氣 台指期可能轉震盪整理

今（20）日在520總統就職氛圍激勵下，台指期曾上漲至10,960點，但隨後開始震盪。富邦期貨表示，後市須提防利多不濟或...

臺灣生技期貨 6月8日上市

生技醫療為我國重點發展產業，依經濟部工業局2019年生技產業白皮書統計，我國生技產業營業額快速增加，2005年為新台幣1...

熱門新聞

總統就職日連五年收紅 520後法人點名看好這些族群

今年除權息行情告急？不到27％國人有意願參與

520就職 生技股上演慶祝行情

單季毛利率回神 鴻海下半年重拾成長動能

國巨海外可轉債訂價每股485元 溢價30％

生技5G夯 台股520後不悲觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。