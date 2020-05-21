生技期 採小規模設計

期交所將於今年6月8日推出的臺灣生技期貨，採小規模設計，契約規格設計原則同期交所現行國內股價指數期貨商品，有關交易時間、到期月份、最後交易日及最後結算日等，說明如下：

一、交易標的：標的指數為臺灣生技指數，由臺灣指數公司編製，該指數將上市上櫃生技醫療股票依發行市值由高到低排序，取發行市值前90%（含）股票為候選名單。

再考量自由流通量及流動性等條件後，選出上市上櫃生技醫療產業具市值代表性的成分股，以表彰臺灣生技醫療股票市場產業績效。

二、交易日與交易時間：交易日與證交所及櫃買中心交易日相同。交易時間為上午8:45~下午1:45，到期月份契約最後交易日則為上午8:45~下午1:30。

三、契約價值及最小升降單位：契約價值以每點50元計算，若以4,000點換算，契約價值約20萬元，屬小型契約。

另最小升降單位為指數1點，最小升降單位價值為50元。

四、到期月份：自交易當月起連續三個月份，另加上3、6、9、12月中三個接續季月，總共六個月份的契約在市場交易。

五、每日結算價：每日結算價與現行期交所股價指數期貨契約相同，皆採當日收盤前一分鐘內所有交易的成交量加權平均價。

六、每日漲跌幅：配合標的股票市場漲跌幅度10%，每日漲跌幅度亦訂定為10%，俾充分反應市場資訊。

七、最後交易日、最後結算日與最後結算價：最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約開始交易日。

最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時，以其最近之次一營業日為最後交易日。最後結算日同最後交易日。

最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所與櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內標的指數的簡單算術平均價訂之。

八、交割方式：以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價差額，以淨額進行現金交付或收受。