期貨商論壇／選擇權 中性偏多
美股周二為四個交易日來首度下跌，因投資人關注一篇質疑Moderna疫苗初步試驗結果的報導，美、中兩國角力持續惡化，促使市場態度轉為保守，道瓊工業指數在連續三天急漲1,349.4點後收低391點。
台股方面，在520總統就職支撐下，台股指數期貨昨日以10,903點開出、上漲35點，早盤開高後隨即震盪走低=.
盤中甚至一度由紅翻黑，盤中大多在10,900點附近震盪，終場指數期貨漲19點或0.17%，以10,887點作收，成交口數為60,224 口大台。
技術面來看，指數短線漲幅已大，面臨上檔年線壓力無法有效站上，所幸下檔重要支撐月線持續墊高，來到10,700點的位置。目前指數維持年線和月線間震盪整理走勢，跌破月線前、整理過後仍有機會再次上攻，整體偏多架構不變，但疫情仍將牽動國際股市動向，需密切關注。
建議投資人在選擇權布局上，可組合一組賣權多頭價差與一組買權多頭價差，以中性偏多為主策略。
但需仔細觀察部位DELTA值變化，DELTA值不宜過大，以免風險過大。
由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人衡量自我投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言