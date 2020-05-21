期貨商論壇／選擇權 中性偏多

經濟日報 / 記者周克威整理

美股周二為四個交易日來首度下跌，因投資人關注一篇質疑Moderna疫苗初步試驗結果的報導，美、中兩國角力持續惡化，促使市場態度轉為保守，道瓊工業指數在連續三天急漲1,349.4點後收低391點。

台股方面，在520總統就職支撐下，台股指數期貨昨日以10,903點開出、上漲35點，早盤開高後隨即震盪走低=.

盤中甚至一度由紅翻黑，盤中大多在10,900點附近震盪，終場指數期貨漲19點或0.17%，以10,887點作收，成交口數為60,224 口大台。

技術面來看，指數短線漲幅已大，面臨上檔年線壓力無法有效站上，所幸下檔重要支撐月線持續墊高，來到10,700點的位置。目前指數維持年線和月線間震盪整理走勢，跌破月線前、整理過後仍有機會再次上攻，整體偏多架構不變，但疫情仍將牽動國際股市動向，需密切關注。

建議投資人在選擇權布局上，可組合一組賣權多頭價差與一組買權多頭價差，以中性偏多為主策略。

但需仔細觀察部位DELTA值變化，DELTA值不宜過大，以免風險過大。

由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人衡量自我投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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